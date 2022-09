Lewis Capaldi ist bekannt für seine traurigen Lovesongs – aber auch als ziemlich witziger und selbstironischer Typ. Das zeigt er mal wieder mit dem Musikvideo zu seinem neuen Song Forget Me – das einem berühmten Musikvideo zum Verwechseln ähnlich ist.

George Michael und seine Band Wham! gehören zu den großen Stars der 80er-Jahre. Einer ihrer Hits ist der Sommersong Club Tropicana von 1983. Das Musikvideo dazu hat den schottischen Singer-Songwriter Lewis Capaldi ganz offensichtlich zum Musikvideo für seine neue Single Forget Me inspiriert: Er hat das Video von Club Tropicana nämlich Szene für Szene nachstellt. Ob mit Cocktail auf einer Luftmatratze im Pool oder in weißer Speedo am Strand. Dass Lewis Capaldi, im Gegensatz zu George Michael damals, nicht unbedingt als Sexsymbol gilt, macht es nur noch umso lustiger. Capaldi bezeichnet sich selbst als „ pummeliger Popstar “ und „ Toilettenhumor-Enthusiast “. Besonders Spaß macht es, sich die beiden Videos gleichzeitig anzuschauen.

In Großbritannien steht das Video aktuell auf Platz 1 der Youtube-Trends und #forgetme trendet bei Twitter. Innerhalb von zwei Tagen hat das Musikvideo schon über 2,5 Millionen Aufrufe.

Zum Vergleich: Wham! –Club Tropicana

Lewis Capaldi – das ist sein neuer Song Forget Me

Ich bin wieder da. Meine neue Single heißt 'Forget Me', und seien wir mal ehrlich, textlich deckt sie einen Großteil des gleichen Themas ab wie zuvor. Ich treffe eine Frau, sie verlässt mich, ich jammere in einem Popsong darüber.

Drei Jahre hat sich Lewis Capaldi Zeit gelassen, um neue Musik zu veröffentlichen. Sein Debütalbum mit dem ironischen Titel Divinely Uninspired to a Hellish Extent (Göttlich uninspiriert in einem höllischen Ausmaß) hat ihn zum Star gemacht – allem voran seine Ballade Someone You Loved. 2019 spielte er auch beim SWR New Pop Festival.

Jetzt also die neue Single Forget Me, ein – wie von ihm gewohnt – melancholischer Lovesong. Allerdings nicht etwa nur mit Piano begleitet, sondern mit mehr Band-Sound.

Es ist ein bisschen beschwingter als meine vorherigen Nummern, vor allem, weil ich nach meiner Welttour festgestellt habe, dass meine weniger bekannten, langsameren Songs einige der Zuschauer so aussehen ließen, als würden sie vor lauter Langeweile gleich einschlafen. Dieses neue Stück ist jedoch traurig UND schnell, genau wie mein Liebesleben. Aber keine Sorge, ich habe noch viele deprimierende Balladen in petto. Mehr dazu ein andermal...

Zum ersten Mal gezeigt, hat Lewis Capaldi den Song seinen Fans vor ein paar Tagen bei einem großen Konzert in London. Tanzeinlage inklusive.

Und was sagt Lewis' Mutter zu dem Song? Es sei nicht der beste Song, den sie je gehört habe, aber sie möge ihn. „ In der Tat ein großes Lob “, findet Lewis Capaldi. Forget Me hört ihr auch bei uns Radio!