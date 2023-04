Ein normaler Flug von London nach Los Angeles: Doch dann kommt Lewis Capaldi mit dem Getränkewagen durch den Gang und überrascht die Passagiere.

„ Oh, das Triebwerk ist laut “, sagt Lewis Capaldi als er bereits seine Gitarre in der Hand hatte und einen Song aus seinem kommenden neuen Album Broken By Desire To Be Heavenly Sent sang. Zuvor entschuldigte er sich bei den Passagieren, weil jemand im Flugzeug gerade schlafen würde. All das geschah auf einem Linienflug nach LA. Das Video seines Überraschungsauftritts postete der schottische Sänger auf seinem Instagram-Account.

Lewis Capaldi bedient Fans im Flugzeug

Bevor er allerdings mit seiner Überraschungs-Performance startete, ging Lewis Capaldi als Flugbegleiter mit Getränkewagen durch die Gänge und bot seinen Mitreisenden etwas zu trinken an. Zwei Mädels, die ganz aufgeregt waren, als der 26-Jährige sie ansprach, äußerten vor lauter Staunen und Kichern keinen Getränkewunsch. Stattdessen fragte Capaldi die Mädels dann nach ihren Chips.

Am Schluss entschuldigte sich Lewis Capaldi nochmal, dass er den Flug gestört habe. Und für alle die ihn nicht gekannt oder erkannt haben, stellt er sich dann noch vor und sagte scherzend: „ Mein Name ist Ed Sheeran. “

Im Netz kommt das Video und Capaldis charmante und lockere Art extrem gut an. Viele schreiben, er sei so „ down to earth “ (dt. bodenständig) oder „ das ist der Grund warum wir dich lieben “. Eine Instagram-Userin schreibt sogar: „ Das und nur das könnte mich von meiner Flugangst heilen. “ Dabei sagte Lewis Capaldi im Video über sich selbst, nachdem er einem Passagier einen Becher gereicht hatte: „ Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier viel mache. Ich stehe hier einfach nur und sehe hübsch aus. “

I'm just standing here and looking pretty.

Lewis Capaldi zeigt, was er beim Breakdance drauf hat 🤣

Wir stellen also immer wieder fest: Sänger Lewis Capaldi ist einfach cool und hat Humor. Das zeigt er auch auf der Bühne – zum Beispiel bei einer selbstironischen Breakdance-Einlage.

Gänsehautmoment nach Tourette-Anfall bei Konzert von Lewis Capaldi

Das eine Mal hat man bei Lewis Capaldi Tränen in den Augen vor lauter Witz, das andere Mal wegen krasser Gänsehaut. Bei einem Konzert in Frankfurt bekam Lewis Capaldi eine Tourette-Attacke und konnte seinen Song nicht weitersingen. Was die Fans dann gemacht haben, ist einfach nur schön!

Lewis Capaldi stellt Wham!-Video nach und begeistert

Einerseits ist Lewis Capaldi bekannt für seine traurigen Lovesongs – anderseits lässt er keine Situation aus, um sich selbst als ziemlich witziger und selbstironischer Typ darzustellen. Das zeigt er auch in dem Musikvideo zu seinem Song Forget Me – das einem berühmten Musikvideo zum Verwechseln ähnlich ist.