Linkin Park ist zurück! Ab nächster Woche ist die Band für mehrere Konzerte in Deutschland. Für die Fans haben sie sich ein paar besondere Dinge ausgedacht. Was es mit dem Fan-Bus auf sich hat und warum man Linkin Park jetzt auch essen kann – hier checken.

Linkin Park kommt für die „From Zero World Tour“ in mehrere deutsche Städte. Es wird für viele Fans das erste Mal sein, dass sie die Band in ihrer neuen Besetzung live erleben werden.

Linkin Park in Deutschland: Das sind die Tour-Termine

16. Juni – Hannover

18. Juni – Berlin

1. Juli – Düsseldorf

8. Juli – Frankfurt

9. Juli – Frankfurt

Nach sieben Jahren Pause hatte Linkin Park letztes Jahr das große Comeback angekündigt. Mit dabei ist jetzt Sängerin Emily Armstrong – sie ist an die Stelle des verstorbenen Chester Bennington getreten. Neben ihr werden bei den Konzerten Mike Shinoda, Dave „Phoenix“ Farrell, Joe Hahn und Colin Brittain auf der Bühne stehen.

15-Sekunden-Scream von Emily Armstrong – Linkin Park Song rockt!

Linkin Park schickt Pop-up-Bus: Hier finden Fan-Treffen statt

Die Konzerte sind restlos ausverkauft. Aber: Die Band hat sich eine Fan-Aktion ausgedacht. Parallel zu den Konzerten rollt ein Bus durch die Tour-Städte. Dort wird nicht nur Merch verkauft – es soll den offiziellen Angaben nach vor allem ein Treffpunkt für alle Fans sein.

Der Bus hält auch in SWR3Land. Hier alle Termine checken 👇

Der Bus steht an jedem Stopp jeweils zwischen 14 und 20 Uhr. Laut der Ankündigung der Band könnt ihr vor Ort an einem Gewinnspiel teilnehmen und Tickets für eines des ausverkauften Konzerte gewinnen.

Über den Fan-Bus haben Constantin Zöller und Rebekka de Buhr auch in der SWR3 Morningshow gesprochen. Hier reinhören 👇

Linkin Park als Fruchtgummi? Das steckt dahinter

Außerdem hat sich Linkin Park für den Zwischenstopp in Deutschland noch etwas besonders überlegt: Man kann die Band künftig quasi zum Fressen gern haben. Denn: Es gibt jetzt einen eigenen Fruchtgummi-Mix.

Als sich die Gelegenheit bot, unser eigenes Fruchtgummi zu kreieren, konnten wir es kaum erwarten, Formen zu entwerfen und Geschmacksrichtungen auszuwählen, die uns sechs am besten repräsentieren.

Entschieden hat sich Linkin Park für die Sorten Orange, Pfirsich, Cola, Apfel, Himbeere und Kirsche. Die Fruchtgummis haben die Form des Band-Logos. Verkauft werden die Süßigkeitentüten nur bei den Konzerten und am Fan-Bus.

Linkin Park auch 2026 wieder in Deutschland: Stadion-Tour und Rock am Ring

Noch bevor die Konzerte im Juni und Juli 2025 in Deutschland stattgefunden haben, hat die Band bereits weitere Tourtermine für 2026 angekündigt. Zwei Konzerte sind dann in Deutschland: in Hamburg und in München. Wer kein Ticket hat, der guckt allerdings in die Röhre. Der Vorverkauf für die Konzerte 2026 war Anfang Juni. Nach 60 Minuten waren bereits alle Tickets ausverkauft.

Aber: Die Fans haben noch eine weitere Chance, die Band live zu sehen. Linkin Park ist nämlich Headliner bei Rock am Ring. Der Ticketverkauf für 2026 läuft seit Dienstag (10. Juni).