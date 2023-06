Fans machen sich Sorgen um die „Queen of Pop“: Madonna war tagelang im Krankenhaus und muss ihre große „Celebration“-Welttournee erstmal auf Eis legen.

Der Manager der 64-Jährigen, Guy Oseary, schrieb am Mittwoch auf seinem Instagram-Account, Madonna sei inzwischen auf dem Weg der Besserung, befinde sich aber seit dem 24. Juni in ärztlicher Behandlung.

Man erwarte aber, dass sie sich vollständig erholen werde. Oseary sprach von einer „schweren bakteriellen Infektion“ , die zu einem „mehrtägigen Aufenthalt auf der Intensivstation“ geführt habe.

Klatschseite pagesix.com: Madonna lag bewusstlos in ihrer Wohnung und musste später intubiert werden

Die amerikanische Klatschseite pagesix.com schrieb ohne nähere Quellenangabe, Madonna sei bewusstlos in ihrer New Yorker Wohnung gefunden worden. Sie sei in einem Krankenhaus mindestens eine Nacht lang intubiert worden. Tochter Lourdes Leon (26) sei ihrer Mutter nicht von der Seite gewichen in den letzten Tagen.

Ihre Welttournee hätte am am 15. Juli im kanadischen Vancouver starten sollen. Dann wollte Madonna quer durch die USA touren und im Herbst nach Europa kommen, unter anderem am 15. und 16. November nach Köln und am 28. und 29. November nach Berlin.

Madonnas letzter Tweet, drei Tage vor dem Zusammenbruch:

Never be free ‘cause she POPULAR pic.twitter.com/EWSbyG9oTL

Schon bei der letzten Tournee hatte Madonna Probleme mit der Gesundheit

Fans reagieren bestürzt und schicken Madonna im Netz Genesungswünsche. Die Tournee könne warten, die Gesundheit gehe vor, schrieb ein Nutzer zu Oseary's Instagram-Message. „Wir schicken dir Liebe“ , hieß es in weiteren Reaktionen.