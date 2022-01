Wie auf seiner offiziellen Facebook-Seite bekannt gegeben wurde, ist der Sänger Meat Loaf im Alter von 74 Jahren gestorben. Sein großer Hit war „I‘d Do Anything for Love (But I Won't Do That)“.

Meat Loaf (auf Deutsch Fleischklops) war sein Spitzname. Der schwergewichtige Sänger kam am 27. September 1947 als Marvin Lee Aday in Dallas, Texas, zur Welt. Zuerst sorgte er als Eddie mit seinem spektakulären Motorrad-Auftritt im Kult-Film The Rocky Horror Picture Show für Furore. Der Komponist Jim Steinman entdeckte neben den schauspielerischen Fähigkeiten des Schwergewichtes das musikalische Talent von Meat Loaf und entwickelte für ihn das bombastische Rock-Epos Bat Out Of Hell – bis heute verkaufte sich das dramatisch inszenierte Meisterwerk über 40 Millionen Mal. Das Erfolgsteam Steinman/Meat Loaf zerstritt sich, raufte sich aber immer wieder zusammen und hatte 1993 mit I’d Do Anything For Love aus Teil II von Bat Out Of Hell einen weltweiten Nummer-1-Hit. Meat Loaf gehörte mit über 80 Millionen verkauften Alben zu den erfolgreichsten Solo-Künstlern der Pop-Geschichte.

Bei seinen Live-Shows hatte der Texaner mehrfach gesundheitliche Probleme, anfangs wegen Übergewichts, später wegen seines schwachen Herzens. 2003 brach er in London während einer Show zusammen, genauso 2011 in Pittsburgh. Im Juni 2016 kollabierte er auf der Bühne in Edmonton während seiner Braver Than We Are Kanada-Tour. Mit Meat Loaf verliert die Popwelt einen explosiven Show-Charakter, der mit seiner außergewöhnlichen Stimme wie kaum ein anderer Sänger für dramatisch inszenierte Rockmusik stand.

