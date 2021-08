30 Jahre ist es her, dass The Black Album von Metallica erschien und das feiert die Band nun am 12. August. Mit einem Remaster des Albums und einem Cover-Album für ihre Fans. Die Erlöse des Cover-Albums gehen an gute Zwecke.



Es gilt als eines der legendärsten Alben des Rock und Metal: Das fünfte Studio-Album von Metallica – Metallica. Obwohl es offiziell genau so heißt, wie die Band selbst, kennen es die meisten wegen des schwarzen Covers unter dem Namen The Black Album. Wir feiern das 30-jährige Jubiläum des Albums mit einer Spezial-Sendung in SWR3 am 12. August von 20 bis 21 Uhr.

Metallica veröffentlichen Remaster des Black Album

Über ihre Instagram-Seite haben Metallica Anfang Juli bekannt gegeben, dass sie zum Jubiläum ihres Albums, das am 12. August 1991 veröffentlicht wurde, Einiges für ihre Fans geplant haben. So erscheint ein Remaster des kompletten Albums, mit Metallica-Hits wie Enter Sandman, The Unforgiven und natürlich Nothing Else Matters. Metallica in der Remaster 2021-Edition erscheint offiziell am 10. September 2021.

Was ist ein Remaster? Remastering ist die erneute Audio-Bearbeitung eines meist älteren Albums mit heutigen technischen Mitteln. Das Mastering ist die Endbearbeitung von Tonaufnahmen und der letzte Schritt einer Musikproduktion, bei dem es um die klangliche Optimierung geht. Die Aufnahmen werden so bearbeitet, dass sie sowohl auf einer großen Anlage – genauso aber auch im Küchenradio möglich gut klingen.

In zehn Ländern schafften es Metallica 1991 mit dem 12 Songs starken Black Album auf Platz 1 der Charts. Mit fast 30 Millionen verkauften Exemplaren ist es das erfolgreichste Album der Band und das meistverkaufte Metal-Album aller Zeiten. Zehn Jahre gab es Metallica zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits – so wurden sie endgültig zum Stadion-Act. Heute findet sich Metallica in den meisten Listen der größten Alben aller Zeiten, wie etwa beim US-Musikmagazin Rolling Stone.

Cover-Album von Metallica zum 30-jährigen Jubiläum

Den 30. Geburtstag ihres legendären Albums feiern Metallica neben der Remastering-Version auch mit der Album-Compilation The Metallica Blacklist. Ein Cover-Album, für das sich über 50 unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler zusammengetan haben. Sie alle sind Fans von Metallica, wurden von der Metal-Band beeinflusst und interpretieren als Hommage ihre Lieblingssongs des Black Album neu. So entstanden 53 Metallica-Cover-Versionen von Country, über Hip-Hop und Electro bis zu Rock, Punk und Metal. Teilweise sind es Bands, mit denen Metallica schon gemeinsam auf der Bühne standen. Manche Künstler waren zur Veröffentlichung des Black Album 1991 noch nicht geboren.



Das Tribute-Album The Metallica Blacklist ist ein Projekt für den guten Zweck. Alle Einnahmen aus dem Verkauf gehen an Charity-Institutionen, zu gleichen Teilen an eine Institution der Wahl der beteiligten Künstlerinnen und Künstler und an Metallicas eigene All Within My Hands Foundation. 2017 gegründet, setzt sich die Stiftung für die Weiterbildung von Arbeitskräften, den Kampf gegen Hunger und für andere lokale Initiativen ein.

Diese Künstler covern Songs von Metallicas Black Album

Auch einige ehemalige Künstler des SWR3 New Pop sind bei dem Metallica-Album mit dabei: Sam Fender zum Beispiel, der eine Version von Sad But True beisteuert, die so ganz anders klingt, als das Original. Dermot Kennedy versuchte sich am größten Metallica-Hit: Nothing Else Matters. Auch ein deutscher Künstler hat einen Metallica-Song neu eingespielt: Der Pianist Igor Levit. Aus Gitarren und Schlagzeug wird bei ihm ein Flügel. Schaut euch hier weitere Künstlerinnen und Künstler an, die bei dem Cover-Projekt dabei sind.

Zusammen mit unter anderem Chad Smith, dem Schlagzeuger der Red Hot Chili Peppers, haben Miley Cyrus und Elton John ihre Version von Nothing Else Matters aufgenommen. Hört euch ihre Power-Version des Songs hier an.

Metallicas Erfolgsgeschichte von Nothing Else Matters

Pünktlich zum 30. Geburtstag des Black Album hat der größte Hit davon, nämlich Nothing Else Matters, die 1 Milliarde Marke bei Youtube geknackt. Es ist damit das erfolgreichste Musikvideo von Metallica. Schon erreicht haben das – unter insgesamt wenigen Rock-Bands – Linkin Park mit In The End oder Guns N’Roses mit November Rain. Premiere hatte das Musikvideo von Nothing Else Matters im Feburar 1992 auf MTV – dort lief es aber nur abends, da am Becken-Stativ von Schlagzeuger Lars Ulrich ein Poster einer halbnackten Frau hing. Seit Oktober 2009 ist es auch bei Youtube. Im Video sind Metallica im Studio während der Aufnahmen ihres fünften Albums zu sehen. Das Material stammt aus dem Doku-Film A Year And A Half In The Life Of Metallica.

Metallica feiern dieses Jahr nicht nur 30-jähriges Jubiläum

Auch Musiker James Hetfield hatte vor kurzem Geburtstag – er wurde am 3. August 58 Jahre alt. Hetfields Leben verlief wie eine Achterbahnfahrt: Welterfolge mit seiner Band auf der einen Seite, Alkohol und Drogen auf der anderen. Erst 2019 mussten Metallica eine Tour verschieben, weil Hetfield wieder rückfällig geworden war. Seine Band gratuliert dem Sänger bei Instagram.