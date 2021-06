Nach seinem Mega-Erfolg mit dem Song Beautiful Madness hat Michael Patrick Kelly eine neue Single veröffentlicht: Throwback – die Geschichte einer besonderen Partynacht.

Das ist der neue Song Throwback von Michael Patrick Kelly:

Throwback – wie zwei Playlists in einem Song

Für seine neue Single hat Michael Patrick Kelly zwei Dinge miteinander kombiniert: 70er-Jahre-Sound und moderne Pop-Klänge, wie wir sie schon aus Beautiful Madness kennen. Geschrieben hat er Throwback in Erinnerung an eine besondere Partynacht, in der er morgens um sechs Uhr als letzter auf der Tanzfläche stand und zu einer Playlist aus den 70er Jahren getanzt hat – zu Musik von Carlos Santana.

Michael Patrick Kelly im Interview in der SWR3-Nachmittagsshow bei Marcus Barsch – hier anhören:

Interviews 14.6.2021 SWR3-Interview: Michael Patrick Kelly über „Throwback“ Dauer 6:42 min

Eines der Dinge, die ich tue, um meinen Optimismus in diesen Zeiten aufrecht zu erhalten, ist die tägliche Übung von Dankbarkeit. Sie gibt mir Energie und diesen Spirit wollte ich mit meiner Single spürbar machen.

Michael Patrick Kelly – zwischen Mönch und Popstar

Als Teil der Kelly Family stand Michael Patrick Kelly früh im Rampenlicht. Nachdem er schon als Teenager auf Welttourneen ging, nahm sich der irisch-amerikanische Singer/Songwriter eine sechsjährige Pause und lebte als Mönch in einem Kloster in Frankreich. Heute ist er als Solo-Künstler erfolgreich. Die Tour zu seinem letzten Solo-Album iD haben eine halbe Millionen Menschen besucht. Viele kennen Michael Patrick Kelly auch durch die Fernsehsendungen Sing meinen Song oder The Voice Of Germany.

SWR3-Autoradio Open Air mit Michael Patrick Kelly

Bis die Autobatterie versagt – Michael Patrick Kellys Konzert im Autokino Heilbronn