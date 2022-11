Sie ist Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin und Modedesignerin. Mit rund 100 Millionen verkauften Tonträgern und drei Nummer-1-Alben zählt Miley Cyrus zu den erfolgreichsten Musikerinnen der letzten Jahre. Heute feiert sie ihren 30. Geburtstag.

Dass Miley heute zu den erfolgreichsten Popstars gehört, ist eigentlich kein Wunder. Sie ist im Schauspiel- und Musikerumfeld aufgewachsen. Ihre Geschwister sind alle im TV- und Musikbusiness aktiv. Was sicher vor allem an Vater Billy Ray Cyrus liegt, der als Schauspieler und Countrysänger in den USA sehr erfolgreich ist. Mileys erster Job war es, als kleines Mädchen nach den Konzerten ihres Vaters die Unterwäsche und Fangeschenke einzusammeln, die Fans ihm während des Auftritts auf die Bühne geworfen hatten. Dafür gab es 10 Dollar pro Abend.

Miley Cyrus mit ihrem Vater Billy Ray. Um ihren Hannah-Montana-Film vorzustellen kamen die beiden 2009 nach München. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Miley Cyrus' Anfänge vor der Kamera

Erstmal hat es Miley aber zum Fernsehen gezogen. Nachdem sie das Musical Mamma Mia! gesehen hat, war ihr klar: Sie wird Schauspielerin. Ihren ersten Auftritt hatte sie in der Serie Doc, in der ihr Vater die Hauptrolle spielte. Als sie einige Jahre später für eine Nebenrolle in der Jugendserie Hannah Montana vorspricht, bekommt sie überraschend die Hauptrolle. Und ist von 2006 bis 2011 in 101 Folgen der Serie zu sehen. Die Show erzielte im amerikanischen Disney Channel von Anfang an überdurchschnittliche Quoten. Innerhalb kürzester Zeit wurde Miley zum Teenie-Idol. Was sich auch auf ihrem Konto bemerkbar machte: Zum Ende der Serie führt Miley die Top 10 der reichsten Teenager in Hollywood an. Ihr Vermögen damals: 120 Millionen US-Dollar. Da war sie gerade 19 Jahre alt.

Aus Hannah Montana wird Miley Cyrus

Schon in ihrer Rolle als Hannah Montana hat Miley immer wieder gesungen. Ihren ersten Plattenvertrag über vier Alben unterschrieb sie bei der Walt Disney Company und sang Soundtracks und weitere Songs aus der Serie Hannah Montana. Das 2007 erschienene Hannah Montana: Meet Miley Cyrus ist das erste Album, das komplett ihr selbst – und nicht ihrem Seriencharakter zugeschrieben wird. Das Album erreicht in den USA die Chartspitze, verkauft sich fast 10 Millionen Mal und ist der Auftakt einer erfolgreichen Solokarriere.

Mit Wrecking Ball knackt Miley Cyrus Weltrekorde

Mit dem Musikvideo zu ihrer Single Wrecking Ball knackt Miley im August 2013 mehrere Rekorde. Das Video, das sie nackt auf einer Abrissbirne zeigt, erreichte innerhalb von einem Tag 19,3 Millionen Aufrufe. Ein Rekord! Außerdem hält Miley Cyrus bis heute den Rekord beim Musikvideodienst Vevo für das Video, dass am schnellsten die 100 Millionen Klicks-Marke geknackt hat.

Die größten Hits und ihre Geschichte

Miley Cyrus: Skandale und ihr Bad-Girl-Image

Ihr braves Hannah-Montana-Image wird Miley Cyrus mit dem Ende der Serie schnell los. Durch freizügige und provokante Auftritte legt sie sich schnell ein neues Image zu. Für viel Aufsehen sorgte ihr Auftritt bei der 20. Preisverleihung der MTV Europe Music Awards 2013. In hautfarbener Unterwäsche tanzte sie lasziv auf der Bühne und stellte beim Auftritt von Sänger Robin Thicke Sexposen nach.

Viele stecken in Stereotypen fest: Wie Frauen sein oder sich verhalten sollen. Ich bin das genaue Gegenteil. Und ich möchte andere junge Frauen inspirieren, auch so zu sein.

Robin Thicke und Miley Cyrus performen bei den MTV Music Awards 2013. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Außerdem zündete sie sich während ihres Auftritts einen Joint an. Wirklich geschadet hat sie ihrer Karriere damit aber nicht. Ihr kurz zuvor erschienenes Album Bangerz wurde wieder zum Nummer 1-Album in den USA. Und auch ihre 2017 und 2020 erschienenen Alben konnten gute Chartplatzierungen erreichen. In diese Zeit fiel auch ihre Kurzzeit-Ehe mit Schauspieler Liam Hemsworth. Den letzten Live-Auftritt in ihren 20ern hat Miley diese Woche in Mexiko gespielt.