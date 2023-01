per E-Mail teilen

Im aktuellen Song „Flowers“ singt Miley Cyrus über die guten Seiten einer Trennung. Und damit kennen sich diese Ladys offenbar aus! Denn sie zelebrieren eine Tanzversion mit Hingabe. Tiktok liebt es – und ihr?

Dieser Tiktok-Kanal macht einfach nur Spaß! Die Bewohner und Bewohnerinnen der Seniorenresidenz Storypoint aus Saline in den USA nutzen Tiktok wie Teenager: Es wird getanzt, Blödsinn gemacht, gefeiert und dann wird es geteilt.

Tiktok: Diese Omas rocken zu Miley Cyrus „Flowers“

In „Flowers“ singt Miley Cyrus über eine Trennung, aber über die guten Dinge, die dann möglich sind. So könne man sich selbst Blumen kaufen, den eigenen Namen in den Sand schreiben oder stundenlange Selbstgespräche führen. Eine Steilvorlage für die tanzenden Seniorinnen:

„Hey @mileycyrus we’re your biggest fans & love your new song! 💐“

Innerhalb weniger Tage erreichte das Video fast drei Millionen Aufrufe und über 300.000 Likes.

Tanzen und Pranks – die Senioren machen für Tiktok alles mit!

Die Ladys aus dem Seniorenheim halten sich aber nicht nur mit Miley Cyrus auf. Voilà, das mögen wir auch sehr! „Pretty Girls Walk“ der Rapperin Big Boss Vette. Interpretiert im Seniorenstift.

Neben Tanzen ist bei den Oldies übrigens auch öfter mal Sahne im Spiel...

Wir wollen auch sofort eine Herzbrille!!

Miley Cyrus und ihr Song „Flowers“

Sie ist sich selbst genug – das ist die Botschaft des Songs. In „Flowers“ verarbeitet Cyrus angeblich ihre Scheidung von Schauspieler Liam Hemsworth , es ist eine Hymne auf weibliche Selbstbestimmung nach Liebeskummer.