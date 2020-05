Musiker erfinden sich gerade neu: Statt auf Festivals und Konzerten zu spielen, laden sie ihre Fans via Insta oder Youtube Live zu sich nach Hause ein oder texten ihre eigenen Songs neu. So kommt die Musik auch in Krisenzeiten zu dir!

Rea Garvey hat bei SWR3 in 2nach2 zwei für die SWR3-Hörer als Co-Moderator sein bestes gegeben. Wer nicht genug kriegen kann von dem sympathischen Musiker, sollte mal auf Youtube vorbeischauen: Dort gibt er regelmäßig am Donnerstagabend live in seinem Studio ein Konzert für die Fans. Das Erkennungsmerkmal ist die gelbe Jacke. „Wir machen das, bis this shit vorüber ist“, sagte er in einer seiner Live-Sessions.

Rea Garvey: Pioneer of Pop beim SWR3 New Pop Festival 2018

You Are The Champions – die Corona-Edition

Für den Lockdown gibt es jetzt sogar eine Special-Edition des Queen-Klassikers We Are The Champions. Es ist eine Version, aufgenommen mit Smartphones von Queen und Adam Lambert.

Live Lounge Allstars covern Times Like These

Um die Foo-Fighters-Single Times Like These zu covern, haben sich – in alphabetischer Reihenfolge – 5 Seconds of Summer, AJ Tracey, Anne-Marie, Bastille, Biffy Clyro, Celeste, Chris Martin of Coldplay, Dermot Kennedy, Dua Lipa, Ellie Goulding, Foo Fighters, Grace Carter, Hailee Steinfeld, Jess Glynne, Mabel, Paloma Faith, Rag’n’Bone Man, Rita Ora, Royal Blood, Sam Fender, Sean Paul, Sigrid, YUNGBLUD und Zara Larsson zusammengetan. Ziemlich coole Aktion von BBC Radio 1.

Studiobesuche sind zur Zeit natürlich ein bisschen schwierig, aber wir bringen die Stars trotzdem ins Radio: In SWR3-Popup moderieren mehrmals wöchentlich ab 14 Uhr Künstler wie Michael Patrick Kelly, Frans Zimmer von Alle Farben, Joris, Rea Garvey, Lotte, Clueso oder Wincent Weiss für SWR3-Hörer. Sie sind für eine Stunde zugeschaltet, um euch gemeinsam mit einem SWR3-Moderator gut in den Nachmittag zu bringen.

Neben Wetter und Verkehr hörst du auch Lieblingssongs der Künstler, die sie für die Sendung mitgebracht haben. Natürlich gibt's auch spontane Musik-Einlagen und du siehst im Livestream das Wohnzimmer des Musikers – oder auch manchmal seine nackten Oberschenkel, wie bei Wincent Weiss. Einschalten!

Noch mehr Künstler mit Musik in der Corona-Krise:





Das Veranstaltungsverbot, das bis zum 31. August mindestens dafür sorgen wird, dass es keine Konzerte oder Festivals geben wird, macht auch Sänger Clueso zu schaffen. Er schreibt auf Instagram, dass er es vermisst, live auf der Bühne zu stehen und auch seine Band fehlt ihm.

Zur Verarbeitung hat er dafür ein wunderbares Video auf Insta veröffentlicht, das auch seine Fans über den Sehnsuchtsschmerz bringen könnte: eine Video-Session seines aktuellen Songs Sag Mir Was Du Willst.

Freu mich so über dieses Video! Ich vermisse es, live aufzutreten, aber vor allem VERMISSE ICH MEINE BAND! Ich kann es kaum abwarten euch ganz fest zu drücken und freu mich auf den nächsten Tourlaub. @johannes.arzberger @timneuhausofficial @deniziodeltoro @marlenelacherstorfer @rene_muehlberger @antoniolucaciu @antonia.hausmann @konstantin.doeben ❤️ Danke @dissythekid7 für den Schnitt. Wer das Original bevorzugt, findet es bei @Spotify :) clueso, Instagram , 17.4.2020, 11:27 Uhr

Bei SWR3 hat Clueso als Co-Moderator in 2nach2 geglänzt, den SWR3-Hörern seine Wohnung gezeigt gezeigt und außerdem eine Bitte an die Nachbarn rausgehauen – sie mögen doch bitte ein bisschen leider drehen, wenn sie die Songs des Künstlers von nebenan laufen lassen.

Am 18. April konnten sich Musik-Fans auf ein Mega-Konzert freuen, das Lady Gaga als Schirmherrin gemeinsam mit der Hilfsorganisation Global Citizen initiiert hatte. Die Liste der Künstler, die bei der virtuellen Show auftraten, war die Superlative der Pop- und Rockmusik: Taylor Swift, Milky Chance, Adam Lambert, Rolling Stones, Celine Dion, Alicia Keys, Alanis Morrissette, Billie Eilish, Chris Martin, John Legend, Elton John, Lizzo und und und... Alle spielten beim One World: Together At Home-Konzert im Livestream, übertragen in verschiedenen sozialen Netzwerken und mit der Hauptshow auch bei verschiedenen Fernsehsendern.

Die Künstler wollten damit Spenden sammeln, um die Arbeit der Weltgesundheitsorganisation und all jene unterstützen, die sich in der Corona-Krise engagieren. 128 Millionen Dollar kamen damit zusammen.

Highlight: Taylor Swift mit Soon You'll Get Better

Highlight: Lady Gaga mit Smile

Highlight: Rolling Stones mit You Can't Always Get What You Want

Hier findest du mehr Infos zum Konzert

Es war das Musik-Festival, das trotz Corona stattfand: das Play On Fest von Freitag bis Sonntag (24. - 26.April). 65 Künstler gaben 72 Stunden lang Konzerte. Zwar fanden die Auftritt nicht live statt, aber es sind vergangene Live-Konzerte, die es kostenlos zu sehen gibt. Organisiert wurde das virtuelle Festival von der Warner Music Group und der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Alle Einnahmen, etwa über Spenden oder den Kauf von Merchandise-Ware, sollen der WHO im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu Gute kommen. Das Line Up und den Zeitplan gab es hier.

Keine Party in Zeiten von Corona? Falsch! Star-DJ David Guetta legte am 18. April für Zuschauer auf der ganzen Welt auf. Mit dem Gig will Guetta auch Geld sammeln für Non-Profit-Organisationen auf der ganzen Welt, die sich für die Probleme in der Corona-Krise einsetzen.

My heart goes out to all those suffering from the global health pandemic and I hope that this livestream event will bring people together and help raise money for those in need. – Ich schicke mein Herz an all die Menschen, die unter der globalen Pandemie leiden und ich hoffe, dieses Livestream-Event bringt die Menschen zusammen und hilft, um Geld für diejenigen zu sammeln, die es brauchen. David Guetta

One Republic haben ein ganz besonderes Video zu ihrem neuen Song Better Days veröffentlicht: Statt einem gewöhnlichen Clip gibt es einen Zusammenschnitt mit Video-Beiträgen von Fans aus der ganzen Welt.

Billy Talent haben ihre Live-Premiere von Chapter III – Reckless Paradise auf Youtube gefeiert, inklusive Chat, in dem die Fans kommentieren und Fragen stellen konnten.

James Bay kennen SWR3-Hörer noch vom SWR3 New Pop Festival 2015 und von der Casino-Session. Ein großartiger Musiker, der sich in Zeiten von Corona mit der Gitarre bei Insta Live zeigt – die er übrigens erstmal stimmen muss.

After The Landslide ist einer der größten Hits des Jahres 2019 gewesen, nicht nur für Musikfans mit Hang zur Melancholie. In der Corona-Krise ist Sänger Matt Simons für seine Fans auf Instagram da. Er spielte auch für die Together At Home-Initiative von Global Citizen, um sich gegen den Welthunger einzusetzen.

2013 war Passenger beim SWR3 New Pop Festival, den Hit Let Her Go können die meisten Radio-Hörer mitsingen. Exklusiv für SWR3Land hat er eine kleine Konzert-Session aufgenommen – natürlich auch mit diesem großartigen Song.

Ihr kennt seinen Hit Fingertips ganz sicher aus dem Radio. Am 31. März hat Tom Gregory rund eine Stunde via Insta Live für euch Musik gemacht – teilweise aus der Badewanne, weil da das Wlan besser war... Und natürlich er hat eure Fragen live beantwortet.

Tom Gregory hat euch in seiner Insta Live Session mit in seine Badewanne genommen und von da aus performt – was man nicht alles tut für eine tolle Akustik 🤪😍 Die ganze Live Session checkt ihr jetzt auch nochmal in unserer Insta Live Story ❤ . . . @tgofficialmusic #tomgregory #tgofficial #tgofficialmusic #fingertips #teamgregory #smallsteps #runtoyou #singersongwriter #losingsleep #honest #wirbleibenzuhause #wirbleibenzuhausefestival #stayhome #instalive #badewanne #badezimmersession #badezimmer #akustik #singersongwriter #bathtubgoals #bathtub #bathtubsession #akustikgitarre swr3online, Instagram , 31.3.2020, 20:33 Uhr

Hier kannst du die ganze Session noch einmal anschauen

Das gesamte Konzert iHeart Living Room Concert for America ist eine Benefizveranstaltung für die beiden Organisationen First Responders Children's Foundation und Feeding America. Host der ganzen Aktion ist Sänger Elton John.

Mit dabei sind die ganz großen Stars: unter anderem Alicia Keys, Backstreet Boys, Billie Eilish, Dave Grohl, Mariah Carey und Sam Smith.

Ein besonderer Moment für viele Fans: Die Backstreet Boys haben eine kleine Reunion per Videochat gefeiert.

Still not over @backstreetboys performing "I Want It That Way” from their homes last night. ✨✨ #iHeartConcertOnFOX https://t.co/7UHVOxqJvj Sony, Twitter, 30.3.2020, 15:40 Uhr

Fans kennen Ein Lied für dich. Das gibt es jetzt in der Corona-Ausgabe:

Ein Lied für drinnen.

Ein Lied für Stubenhocker. Für Matratzentester. Für Couchpotatoes.

Ein Lied für Endlich-Plattensammlung-digitalisieren. Für Mal-wieder-Küche-wischen. Für Alle-Satellitensender-neu-sortieren.

Ein Lied für Die Sendung mit der Maus. Für Telelernen. Für Skype-Schulstunden.

Ein Lied für Händewaschen. Für anderthalb Meter. Für die Armbeuge.

Ein Lied für Krankenschwestern und -brüder. Für den Bereitschaftsdienst.

Ein Lied für Johns Hopkins. Für Robert Koch. Für Christian Drosten. Für Max Planck.

Ein Lied für Solidarität.

Ein Lied für alle.

Ein Lied für Jetzt.

Ein Lied für dich.

Mehr von den Ärzten: bei Rock am Ring 2019

Anne-Marie macht mit bei #togetherathome und streamt sich direkt in die Herzen der Fans. „The corona virus’s can’t stop us having fun“, schreibt eine Userin unter dem Video auf Youtube: „Das Coronavirus wird uns nicht davon abhalten, Spaß zu haben.“

Es wird nie besser als jetzt – gute Zeile, falsche Zeit – das denkt sich Max Giesinger, der seinen Hit passend zur Corona-Krise umgeschrieben hat in Wir sind nie stärker als jetzt.

Jeder hat Bock zu leben und will, dass die älteren Leute weiter für uns da sind. Die haben uns unser Leben ermöglicht. Da muss man sich auch mal ein bisschen erkenntlich zeigen, finde ich. Max Giesinger im SWR3-Interview

Max Giesinger in der SWR3 Studio Session

Gerade als das Kontaktverbot für Deutschland beschlossen wurde, gab es das erste #wirbleibenzuhause-Konzert, unter anderem mit Max Giesinger, Johannes Oerding und Lotte auf Insta Live.

Max Giesinger sieht in dem Konzert eine Chance, „ein Riesen-Sprachrohr“, um den Menschen zu sagen: Bleibt zu Hause. Das sei „unfassbar wichtig“, sagte Giesinger in SWR3. Jeder könne etwas tun, damit die Krankenhäuser nicht überlastet würden.

Die Fans sind dabei, deshalb gab es auch noch ein zweites Konzert aus dieser Reihe am letzten Märzwochenende.

Pink hat sich früh dafür engagiert, zum Daheimbleiben aufzurufen. Auf ihrem Instagram-Kanal postet sie Eindrücke aus dem Familienalltag, wie sie mit ihren Kindern und ihrem Mann die Zeit verbringt und Pläne macht, die den Alltag in den eigenen vier Wänden füllen.

Bleibt zu Hause! Meine Eltern danken euch. Auch meine Freunde, die gegen Krebs kämpfen. Und meine eigene Asthma-Lunge. Pink auf Insta

Zwischendurch gibt es auch ganz besondere Musik-Momente für die Fans:

Mehr Pink: Mit SWR3 beim Konzert 2019 in Stuttgart

Eine ganz neue Form von Fan-Beteiligung hat sich Jon Bon Jovi einfallen lassen. Er hat einen neuen Song geschrieben und ruft seine Fans via Instagram auf, ihm die Texte für nächsten Strophen zu schicken, um so gemeinsam den Song fertig zu bringen.

„Zusammen“ – ist ein wichtiges Wort dieser Tage und der deutsche Sänger SEBEL hat das Lied Zusammenstehen über die Auswirkungen des Coronavirus geschrieben. Es entwickelt sich im Netz zu einem viralen Hit, fast 2 Millionen haben das Video schon gesehen.

Alle Streaming-Einnahmen spendet Sebel an die Deutsche Orchester Stiftung, die einen Fond für freischaffende Künstler eingerichtet hat.

Chris Martin war einer der ersten, der ein Insta-Konzert gespielt hat, um dafür zu werben, dass Menschen zu Hause bleiben, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Über 1,3 Millionen Fans haben das Video allein auf Youtube gesehen.

Noch ist es nicht sicher, aber Lionel Ritchie überlegt sogar, den Hit We Are The World umzutexten und neu aufzunehmen, um dann die Einnahmen für den Kampf gegen das Coronavirus zu spenden.

Und hier noch ein Gruß für euch von Adel Tawil, den er uns geschickt hat, mit lieben Grüßen an die SWR3-Hörer: 1000 Gute Gründe zuhause zu bleiben. In Anlehnung an seinen aktuellen Hit 1000 Gute Gründe.

Ich kann nur appellieren, dass die Leute vernünftig sind. Wenn alle wirklich Abstand halten, dann überstehen wir diese Krise. Adel Tawil im SWR3-Interview

Dauer 0:25 min Adel Tawil: 1000 Gute Gründe zuhause zu bleiben Hier ein Gruß für euch von Adel Tawil: Bleibt zu Hause! Video herunterladen (11,2 MB | MP4)

Das neue Album Limbo von MiA sollte am 27. März erscheinen und es blieb dabei, trotz Corona! Mieze von MiA möchte gegen die Angst ansingen: „Lasst uns zusammen lauter sein als die Angst. Bleibt gesund, bleibt zu Hause!“