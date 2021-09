Am 24. September 1991 veröffentlichten Sänger Kurt Cobain und Schlagzeuger Dave Grohl das zweite Album ihrer Grunge-Band Nirvana. Auch nach 30 Jahren beschäftigt Nevermind die Musik-Welt.

Anfang der 1990er Jahre bewegte sich etwas in der amerikanischen Untergrund-Szene, besonders in der Stadt Seattle. Aus Metal und Punk entwickelte sich die Musikrichtung Grunge. Die prominentesten Vertreter: Nirvana. Ihr Album Nevermind zählt mit über 30 Millionen Verkäufen zu den weltweit erfolgreichsten Platten aller Zeiten. Geschrieben hat fast alles Songs Kurt Cobain. Wer Grunge-Musik machte, tat das aus Protest. Mit ihrem zweiten Album erreichten Nirvana dann aber genau das, was sie eigentlich nicht wollten und womit sie niemals gerechnet hatten – sie wurden Mainstream. Ihre Musik wurde der Soundtrack einer Rock- und Jugendbewegung – und Songschreiber Kurt Cobain wurde mit seinen Texten, seiner schnödrigen Art und seinem Klamotten-Stil Kult ... und er ist es bis heute.

Die Titelliste von Nevermind

Smells Like Teen Spirit In Bloom Come As You Are Breed Lithium Polly Territorial Pissings Drain You Lounge Act Stay Away On A Plain Something In The Way Endless, Nameless (Hidden Track)

Nirvana –„Nevermind“ Album-Cover SWR3

Album-Cover von Nevermind: Ist das Kinderpornografie?

Zuletzt in den Schlagzeilen war Nevermind wegen seines berühmten Album-Covers: Ein nacktes Baby Unterwasser fotografiert, vor ihm ein Geldschein auf einem Angelhaken. Dieses Baby ist heute 30 Jahre alt und hat die Band jetzt auf viel Geld verklagt – wegen Kinderpornografie.

Nirvana – Smells Like Teens Spirit

Der bekannteste Song von Nevermind ist direkt der Opener des Albums: Smells Like Teens Spirit, die Grunge-Hymne überhaupt. Bis heute steht sie für das Genre, hat eine ganze Generation geprägt und in den 90ern für einen neuen Rock-Sound gesorgt. Bei Spotify hat der Song mittlerweile über eine Milliarde Aufrufe. Den Namen des Liedes hat Songwriter Kurt Cobain übrigens von einem Deo, erzählt SWR3-Musikmann Matthias Kugler im Podcast Die größten Hits und ihre Geschichte.

Die größten Hits und ihre Geschichte 24.9.2021 Smells Like Teen Spirit – Nirvana Dauer 4:25 min

Auch das Musikvideo zu Smells Like Teens Spirit ist berühmt. Es ist das meistgespielte Musikvideo bei MTV. Darin treten Nirvana mit ihrem Song in einer Highschool-Turnhalle auf, begleitet von tanzenden Cheerleadern und pogenden und crowdsurfenden Jugendlichen.

Die zweite Single von Nevermind war Come As You Are, veröffentlicht im Frühjahr 1992. Neben der Studio-Version des Songs, ist auch die Version von MTV Unplugged sehr bekannt. Kurt Cobains Heimatstadt Aberdeen änderte wegen des Liedes ihre Ortsschilder. Unter „Welcome to Aberdeen“ ist dort zu lesen: „Come As You Are“, auf Deutsch: Komm wie du bist. Das Musikvideo zeigt Nirvana bei der Performance des Songs und die Szene, in der vermutlich das berühmte Album-Cover zu Nevermind entstanden ist.

Zum Jubiläum wird Nevermind neu aufgelegt

Inklusive unbekannter Aufnahmen soll es dieses Jahr noch eine Jubiläumsausgabe des berühmten Grunge-Albums geben. Nirvana-Drummer Dave Grohl und Bassist Krist Novoselic haben in einem britischen Musikmagazin eine neue Version von Nevermind angekündigt, um den 30. Geburtstag der Platte zu feiern. Wie genau die Jubiläumsausgabe aussehen wird, soll noch eine Überraschung für die Fans bleiben.

Nach dem Tod von Kurt Cobain: Was wurde aus den anderen Mitgliedern von Nirvana?

Dave Grohl startete eine zweite Karriere als Frontmann der Foo Fighters. Heute ist er einer der bekanntesten Rockstars der Welt und gilt als „Nicest Guy In Rock“.

Nach dem Tod seines Freundes Kurt Cobain fiel er für Monate in ein Loch. Dann begann er wieder Musik zu machen. Er hatte Songs geschrieben und spielte alle Instrumente im Studio selbst ein. Dieses Album war 1995 der Beginn der Foo Fighters.

Frontman Kurt Cobain litt an schweren Depressionen und nahm sich 1994, mit 27 Jahren, das Leben. Er gehört damit zum sogenannten „Club 27“, der aus Musikerinnen und Musikern besteht, die alle mit 27 Jahren gestorben sind. picture alliance / AP Photo

Bassist und Gründungsmitglied Krist Novoselic veröffentlichte nach dem Tod seines Band-Kollegen und Highschool-Kumpels noch mit anderen Bands Alben, die aber wenig Erfolg hatten, und er ging als Bassist auf Tournee. Novoselic engagiert sich in der Politik und hat das Buch Of Grunge and Government (auf Deutsch: Von Grunge und Regierung) geschrieben, in dem er seine beiden Interesse – Musik und Politik – miteinander verbindet.

In einem Interview hatten Dave Grohl und Krist Novoselic vor kurzem erzählt, dass die beiden regelmäßig miteinander Musik machen. Dabei seien auch Aufnahmen entstanden. Ob die aber jemals an die Öffentlichkeit kommen, ist unklar. Auf dem Foo Fighters Album Wasting Light ist Novoselic als Gastmusiker dabei. Und auch an Dave Grohls Projekt über die legendären Sound City Studios in Los Angeles, wo auch Nevermind aufgenommen wurde, war Krist Novoselic beteiligt.

Der Musiker und Youtube Steve Welsh hat sich einen Spaß daraus gemacht, alle Songs von Nevermind im Stile verschiedener anderer Bands und Musiker nachzuspielen. Iron Maiden, Red Hit Chili Peppers, Led Zeppelin – sie alle "covern" Songs des legendären Nirvana-Albums.