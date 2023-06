per E-Mail teilen

Das sind wohl die Zutaten für einen Sommerhit: Grünes Gras, Kühe, Tracker und dazu einen uralt Song von Otto Waalkes zusammen mit Rapper Ski Aggu. Und das ganze Internet hat einen Ohrwurm!

Man kann sich der guten Laune dieser Truppe kaum entziehen: Auf TikTok und Instagram feiern die Fans die Rapper Ski Aggu und Joost, wie sie zusammen mit Otto Waalkes Ausschnitte von „Friesenjung“ performen.

Ottos Kultsong „Friesenjung“ ist von 1993 und basiert auf Stings „Englishman in New York“. Der Berliner Rapper Ski Aggu hat „Friesenjung“ mit seinem niederländischen Kollegen Joost remixed. Und spätestens seit es dazu das komplette Musikvideo gibt, geht der Song viral.

Der Titel ist auf Platz 3 der deutschen Charts, auf Platz 1 beim Streaming-Dienst Spotify.



„Friesenjung“-Remake: Otto Waalkes wird zum TikTok-Star

Ist noch viel vom Original übrig geblieben? Nicht so richtig, aber den Fans ist es egal. Als Otto mit seinen 74 Jahren am Samstag (3. Juni) beim Ski-Aggu-Konzert in Hamburg mit Kappe und Gitarre persönlich auf die Bühne kam, flippte die Menge aus. Das Video von seinem Auftritt ging auf TikTok viral und wurde innerhalb von 24 Stunden über eine Million Mal aufgerufen.

Die Fans riefen „Danke, Otto, Danke“ , denn Otto musste sein Einverständnis für einen Remix geben. Bei dem Konzert in Hamburg spielt Otto mit seiner Gitarre „Friesenjung“ auf der Bühne neben Ski Aggo, der Rapper Joost spielt Saxophon. Die beiden jungen Musiker treiben Otto dabei immer mehr an, den Song schneller zu spielen, der macht mit, und das ganze Publikum feiert mit:

Ski Aggo bettelte um „Friesenjung“: die Geschichte hinter der Geschichte

Wie unter anderem RND berichtete, hatten Ski Aggu und Joost am 15. Mai auf Tiktok erstmals einen kurzen Clip gestellt. In diesem Song ist der Refrain angelehnt an „Friesenjung“.

Otto müsste seine Zustimmung geben, um den Song offiziell veröffentlichen zu können, denn ihm gehören die Rechte. Also betteln und flehen Ski Aggu und Joost tagelang, auch mithilfe der eigenen Fans, unter anderem beim Campus Festival in Konstanz. Bis sich Otto unerwartet selbst auf Tiktok anmeldet und einfach sein Go gibt.