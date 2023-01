Das war's: Die Heavy-Metal-Band Pantera soll nach heftiger Kritik nun doch nicht bei den Musikfestivals Rock im Park und Rock am Ring spielen. Was ist genau vorgefallen?

Montagabend kam die Absage des Veranstalters auf Twitter:

Die Band Pantera wird nicht wie angekündigt bei Rock am Ring und Rock im Park 2023 auftreten. https://t.co/oMNrWo8HT6

In den letzten Wochen haben wir viele intensive Gespräche mit Künstler*innen, unseren Partner*innen und euch, den Festivalfans, geführt, uns mit der Kritik weiter gemeinsam auseinandergesetzt und uns dazu entschlossen, die Band aus dem Programm zu nehmen.

Der Sänger der US-Band, Philip Anselmo, soll sich 2016 auf einer Bühne rassistisch geäußert und den Hitlergruß gezeigt haben. Ein Video davon machte im Internet die Runde. Anselmo entschuldigte sich später dafür. Raus ist die Band jetzt trotzdem.

Ein Video von seinem Auftritt machte im Internet die Runde. Der Sänger Philip Anselmo hat sich entschuldigt und...Posted by SWR3 on Monday, January 23, 2023

Philip Anselmo hatte sich 2016, nachdem das Video aufgetaucht war, entschuldigt:

Tote Hosen: Video von Pantera „abstoßend und widerlich“