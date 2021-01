auf Facebook teilen

Einer der größten und erfolgreichsten Pop-Stars feiert seinen 70. Geburtstag: Phil Collins. Mit Genesis und als Solo-Künstler hat er mehr als 300 Millionen Platten verkauft, fantastische Tourneen gespielt und unvergessliche Hits wie In The Air Tonight, Against All Odds oder Sussudio geschrieben.