20 Minuten spielten Queen bei dem Wohltätigkeits-Festival Live Aid, vor über 70.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion und 1,5 Milliarden vor dem Fernseher. Laut einer aktuellen Analyse gilt dieses Konzert als beliebtester Live-Auftritt der Welt.

Queens Live Aid Auftritt in voller Länge in SWR3

20 Minuten Queen live im Radio – das ungekürzte Live Aid Konzert gab es in SWR3 PopUp. Vielen von euch konnten wir damit eine Freude bereiten.

Das war sooooo super Queen zu hören, hab volle Pulle aufgedreht und mit gesungen und gerockt!!! Danke!!!! SWR3-Hörerin Karin

Danke für 20 Minuten Musik-Geschichte!! Ich habe vier Kinder im Alter von 15 bis 20 Jahren. Vor ein paar Jahren haben sie sich innerhalb von 24 Stunden drei Mal den Film Bohemian Rhapsody angeschaut und mitgesungen... da wurde mir klar, dass ich bei der Erziehung alles richtig gemacht habe. SWR3-Hörerin Adriana

Das habt ihr jetzt davon: ich sitze am Esstisch und heule Rotz und Wasser ... Das nimmt mich jedesmal mit. Queen – einfach unglaublich!!! SWR3-Hörer Klaus

Danke Danke Danke für 20 Minuten Queen...der Aufsteller des Tages. In einer so verdammt schweren Zeit wo du nicht weist, ob du morgen noch einen Job hast, braucht es sooooo wenig und du hast ein Smile im Gesicht. SWR3-Hörer Markus

Ihr rettet meinen Tag mit Queen‚ Verbindung im Homeoffice hängt, nichts funktioniert. SWR3-Hörerin Tanja

Oh mein Gott! Tausend Dank für das Queen Konzert in voller Länge. Rocke grad mit meiner Tochter beim Mittagessen ab! Ich selbst war damals erst sechs Jahre alt aber habe es schon gefühlt tausend Mal angeschaut. Wäre gern dabei gewesen! SWR3-Hörerin Yvonne

Queens Playlist bei Live Aid

Eine verkürzte Version von von Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Hammer To Fall – mit dem legendären Ay-Oh-Intro von Freddy Mercury, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You und We Are the Champions.

So wurde das erfolgreichste Live-Konzert bestimmt

Nur sechs Songs war der Auftritt von Queen lang, den die britische Konzertkarten-Plattform Ticketsource jetzt aufgrund von Youtube-Aufrufen und Google-Suchanfragen aus den 50 meistgesehenen Konzerten als den beliebtesten ermittelt hat.

Live Aid und Super Bowl Halbzeitshows sind beliebte Konzerte

Nach dem Queen-Konzert bei Live Aid zugunsten der Welthungerhilfe für Afrika, folgt – mit deutlichem Abstand – der Super Bowl Auftritt von Jennifer Lopez und Shakira aus dem Jahr 2020. Ihre Halbzeitshow gilt als eine der spektakulärsten in der Geschichte des Sport-Events. Auf Platz drei der beliebtesten Konzerte ist der Super Bowl Auftritt von Lady Gaga 2017. Die Beatles belegen Platz fünf, dahinter Michael Jackson und Nirvana.

Fast 140 Millionen haben sich Queen-Auftritt angeschaut

Die Auswertung der Konzerte zeigt: 137 Millionen Menschen haben sich den Queen-Auftritt bei Live Aid insgesamt angesehen. Etwa fünf Millionen Suchanfragen kommen jedes Jahr noch dazu.

Boom durch Queen-Biopic Bohemian Rhapsody

Auch im Film über das Leben von Freddy Mercury und die Karriere von Queen von 2018 spielt das Konzert bei Live Aid eine zentrale Rolle und wurde für den Film komplett nachgedreht. Die ganze Performance gibt es allerdings nur als Bonus-Material.