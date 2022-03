Die Band Rammstein hat die erste Single ihres gleichnamigen Albums „Zeit“ veröffentlicht. Im Musikvideo sind die Musiker als Soldaten mit Gewehr und Uniform zu sehen.

Das neue Video hatte die Band über einen Countdown angekündigt. Auf Instagram wurden Clips in der üblichen düsteren Band-Ästhetik veröffentlicht. In einem trägt ein Mann eine Augenbinde, in einem weiteren sind drei Gestalten in schwarzem Umhang und mit einem Baby im Arm zu sehen. Alles Szenen aus dem sechsminütigen Musikvideo von Zeit.

Die Bedeutung des neuen Rammstein-Songs Zeit

Zu Beginn des Musikvideos treiben die Musiker wie tot im Wasser. Ab da läuft das Video – also die Zeit – mal vorwärts, mal rückwärts. Mal treten Rammstein als Erwachsene auf, mal werden sie von Kindern dargestellt. Es folgen Szenen, in denen die Musiker unter anderem als Soldaten mit Gewehr und in Uniform zu sehen sind. Anhand der aktuellen Ereignisse in der Ukraine bekommen diese Aufnahmen eine noch stärkere Bedeutung. Außerdem wird sehr detailliert eine Geburtstagszene gezeigt, während auf apokalyptische Weise die Zeit als riesige Sanduhr verrinnt. Große schwarze Gestalten mit leuchtenden Gesichtern, die immer wieder auftauchen, symbolisieren den Tod. Der Song ist eine Mischung aus ruhigen Klavierpassagen und Till Lindemanns eindrücklicher Stimme, mit der er über die Vergänglichkeit des Lebens singt: „ Zeit, bitte bleib stehen, bleib stehen “ und „ Zeit, das soll immer so weitergehen. “ Dann setzten die für Rammstein typischen harten E-Gitarren ein.

Die kompletten Lyrics zu „Zeit“ von Rammstein Manches sollte, manches nicht

Wir sehen, doch sind wir blind

Wir werfen Schatten ohne Licht



Nach uns wird es vorher geben

Aus der Jugend wird schon Not

Wir sterben weiter, bis wir leben

Sterben lebend in den Tod

Dem Ende treiben wir entgegen

Keine Rast, nur vorwärts streben

Am Ufer winkt Unendlichkeit

Gefangen so im Fluss dеr Zeit



Bitte bleib stеh'n, bleib steh'n

Zeit

Das soll immer so weitergeh'n



Warmer Körper ist bald kalt

Zukunft kann man nicht beschwör'n

Duldet keinen Aufenthalt

Erschaffen und sogleich zerstör'n

Ich liege hier in deinen Armen

Ach, könnt es doch für immer sein!

Doch die Zeit kennt kein Erbarmen

Schon ist der Moment vorbei



Zeit

Bitte bleib steh'n, bleib steh'n

Zeit

Das soll immer so weitergeh'n

Zeit

Es ist so schön, so schön

Ein jeder kennt

Den perfekten Moment



Wenn unsre Zeit gekommen ist, dann ist es Zeit zu geh'n

Aufhör'n, wenn's am schönsten ist, die Uhren bleiben steh'n

So perfekt ist der Moment, doch weiter läuft die Zeit

Augenblick, verweile doch, ich bin noch nicht bereit



Zeit-Musikvideo sorgt für Aufmerksamkeit im Netz

Rammstein, allen voran Sänger Till Lindemann, sind bekannt für ihre harten Texte und martialisches Auftreten. Provokation ist dabei Teil des Konzepts. Auch das Musikvideo zu Zeit passt wieder in diese Schema und nach 17 Stunden haben es bereits über zwei Millionen Menschen bei Youtube angesehen. Für ihr Video zu dem Lied Deutschland bekam die Band vor drei Jahren viel Kritik. Die Musiker waren darin in Kleidung zu sehen, die an KZ-Gefangene erinnerten. Anderes Beispiel: Das unzensierte Musikvideo zu ihrem Song Pussy ist nur auf Pornoseiten zu sehen.

Ukraine-Krieg: Lindemann sagt Konzerte in Russland ab

Eigentlich hätte Rammstein-Sänger Till Lindemann im Dezember zwei Solo-Shows in Russland gespielt, wo er und die Band sehr erfolgreich ist. Diese beiden Konzerte sind nun abgesagt, wie auf seiner offiziellen Website zu lesen ist. Sein Konzert in der Ukraine, in Kiew, im November soll aber stattfinden – ein klares Statement des Musikers zum Krieg Russland gegen die Ukraine. Die Band Rammstein hat auf ihrer Website ein Statement gepostet. Auf Deutsch, Ukrainisch und Russisch.

Rammstein möchten ihre Unterstützung für das ukrainische Volk zum Ausdruck bringen, das sich gegen den schockierenden Angriff der russischen Regierung wehrt. Wir empfinden in diesem Moment besonders Trauer über das Leid der Ukrainer. Jedes Mitglied der Band hat unterschiedliche Erfahrungen mit den beiden Ländern; alle Musiker haben Freunde, Kollegen, Partner und Fans in der Ukraine und in Russland. Uns ist die Verzweiflung bewusst, die viele russische Fans angesichts der Handlungen ihrer Regierung empfinden und wir möchten an die Menschlichkeit erinnern, die russische und ukrainische Bürger teilen.

Mila Kunis und Ashton Kutcher sammeln Riesen-Summe für Ukrainer

Neues Rammstein-Album Zeit kommt im April

Mit dem neuen Musikvideo kündigt die international bekannte Band Rammstein auch ihr neues Album an. Das achte Studioalbum soll am 29. April erscheinen und elf Songs enthalten. Aufgenommen wurde es in Südfrankreich. Keyboarder Flake hatte das neue Album bereits im Februar 2021 angekündigt. Da Auftritte und Tourneen durch die Corona-Pandemie weggefallen sind, hätte die Band ihre Kreativität vergrößern können. Es sei eine Platte entstanden, die so nicht geplant war, sagte er in einem Interview. Der französische Esa-Astronaut Thomas Pesquet erhielt im Oktober einen exklusiven Eindruck von der neuen Platte auf der ISS. Schlagzeuger Christoph Schneider gab dem Astronauten im All während eines Videocalls eine Hörprobe.