Welche Bands und Künstlerinnen konnten vergangenes Jahr die größten Erfolge mit ihren Alben erzielen, was den Verkauf von physischen Platten, Downloads und Streaming angeht? Die IFPI, ein Verband, der die weltweite Musik-Aufnahme-Industrie vertritt, hat jetzt zum ersten Mal diese Bestenliste ermittelt.

Platz 3: Billie Eilish – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Dass Billie Eilish mit ihrem Debüt-Album zu den Top drei der erfolgreichsten Alben 2020 gehört, zeigt nochmal ihren riesigen Erfolg. Denn When We All Fall Asleep, Where Do We Go? wurde bereits im März 2019 veröffentlicht, zählte aber auch 2020 noch zu den meistgehörten und meistverkauften der Welt. Der größte Hit des Albums: Bad Guy.

Platz 2: The Weeknd – After Hours

Nicht nur der Auftritt beim diesjährigen Super Bowl zeigt, dass The Weeknd aktuell einer der erfolgreichsten Künstler der Welt ist. Bei der Jahresauswertung der IFPI landet sein Album After Hours aus dem März 2020 auf Platz zwei. Der Song Blinding Lights wurde zuvor schon zur offiziellen Single des Jahres gekürt.

Platz 1: BTS – Map Of The Soul: 7

K-Pop, also koreanische Popmusik, gehört zum angesagtesten Sound unserer Zeit. Ganz vorne dran: Die Boygroup BTS. Ihr Album Map Of The Soul: 7 aus dem Februar 2020 ist das weltweit erfolgreichste Album des vergangenen Jahres. Mit ihrem vierten Studioalbum haben BTS die Charts in fünf der größten Musikmärkte der Welt angeführt: Amerika, Japan, Großbritannien, Deutschland und Frankreich. In ihrer Heimat Südkorea hat die Boygroup einen Verkaufsrekord aufgestellt.

BTS sind noch mit einem zweiten Album in den Top-10 vertreten – und zwar sogar auf Platz vier. Auf ihrem Album BE vom November 2020 ist auch der Hit Dynamite.

Dieser Name überrascht in den Top-10 der erfolgreichsten Alben 2020

Neben BTS, The Weeknd und Billie Eilish sind in dem Ranking lauter bekannte Namen vertreten: Harry Styles mit Fine Line auf Platz fünf, dahinter Post Malone und sein Album Hollywood’s Bleeding. Auch Justin Bieber, Taylor Swift und Dua Lipa waren mit ihren Alben 2020 sehr erfolgreich. Überraschend ist Platz sieben der Liste. Dort findet sich, mit dem Album Stray Sheep, der japanische Musiker und Produzent Kenshi Yonezu, der bei uns noch nicht so bekannt ist. Kenshi Yonezu gilt als der erfolgreichste japanische Künstler bei Youtube. 2009 fing er an Musik unter dem Künstlernamen Hachi zu veröffentlichen, seit 2012 ist er mit seinem echten Namen unterwegs. Er engagiert sich für Musiker, die ihre Songs im Internet veröffentlichen.