Auf diesen Moment haben Fans der Kalifornischen Rockband Jahre gewartet: Bald gibt es neue Musik der RHCP – wieder zusammen mit Gitarrist John Frusciante. Ein erstes Video deutet an, in welche Richtung das neue Album gehen könnte.

Die Red Hot Chili Peppers brauchen keine Worte. Nur ein paar Sekunden Gitarrenklänge reichen völlig aus. Mit diesem Video, in dem einzig das rote Logo der Band zu sehen ist, kündigen die Peppers auf ihren Sozialen Netzwerken etwas an – es wäre der erste neue Song seit 2016. Wichtig ist vor allem für die Fans: John Frusciante ist wieder Teil der Band. Für viele gilt er als der einzig wahre Gitarrist der Red Hot Chili Peppers. Passenderweise handelt es sich bei dem Song-Schnippsel um einen Gitarrenpart, ganz im typischen Stil von Frusciante. Er erinnert etwa an große Hits wie Californication. Auch ein paar Basstöne sind zu hören. Bassist Flea schreibt dazu bei Instagram:

Wir haben das wilde Tier jetzt eine ganze Weile aufgezogen, es ist Zeit es freizulassen.

Auch einen Einblick in eine Session geben die Red Hot Chili Peppers mit dem Video eines Gitarren-Solos von Frusciante. Zu sehen ist außerdem Bassist Flea, zumindest zu hören Schlagzeuger Chad Smith.

Die letzten beiden Alben The Getaway (2016) und I’m With You (2011) hat die Band mit Josh Klinghoffer an der Gitarre produziert. Er stand auch zusammen mit Flea, Frontmann Anthony Kiedis und Schlagzeuger Chad Smith zusammen auf der Bühne. Frusciante hatte die Band Mitte der 2000er aus privaten Gründen verlassen, auch um mehr Zeit für seine Solo-Projekte zu haben. In den 90er-Jahren war er schon einmal aus der Band ausgestiegen.

Zum Comeback der Rockband haben wir zehn spannende Fakten über die die Chili Peppers gesammelt, die ihr so vielleicht noch nicht kennt. Darin geht es um neue Musik, die im Frühjahr erscheint, die Welttournee 2022, die Pyramiden von Gizeh oder ein ganz besonderes Album-Cover, das mit den Beatles zu tun hat.

