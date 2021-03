Das Musikvideo zum Rammstein-Song Pussy gibt es nur auf Porno-Seiten zu sehen. Weil es genau das ist: ein Porno. Till Lindemann und seine Band sind in unterschiedlichen „typischen“ Porno-Szenarien zu sehen – vom Zimmermädchen bis zur Lehrerin. Die Musiker wurden beim Dreh von professionellen Darstellern gedoubelt. Seit den 80er Jahren spielt Sex eine große Rolle in Musikvideos.

WAP-Skandal durch Rapperinnen in den USA

Mit ihrem Song WAP und dem zugehörigen Musikvideo, haben die beiden Rapperinnen Cardi B und Megan Thee Stallion für heftige Diskussionen in den USA gesorgt. WAP steht für Wet Ass („verdammt feuchte“) Pussy. Im Song geht es, ziemlich detailliert, um die dominanten sexuellen Vorlieben der Rapperinnen. Das Video zeigt die beiden in knappen Outfits tanzen und twerken – vorbei an Springbrunnen, die aussehen wie Brüste.

Die Einen finden: einfach nur obszön und provozierend. Die Anderen meinen: Aufklärung und Emanzipation! Endlich nicht mehr nur Männer, die über Sex rappen.

Blurred Lines: Ein Song zum Schämen

Einen Aufschrei gab es auch, als 2013 das Musikvideo zu Blurred Lines von Robin Thicke und Pharrell Williams erschien. Im unzensierten Musikvideo, für das eine Altersbestätigung notwenig ist, tanzen viereinhalb Minuten lang Frauen – oberkörperfrei. Dazu heißt es im Text: You The Hottest Bitch in This Place. Im Hintergrund steht geschrieben: Robin Thicke has a big dick. In der zensierten Version des Musikvideos sind die drei Models immer noch knapp bekleidet, es sind aber keine Brüste mehr zu sehen. Außerdem heißt es jetzt nur noch: Robin Thicke has a big d.

Der Vorwurf: Das Video verharmlose sexuelle Gewalt und reduziere Frauen zu Objekten. Heute schämt sich Pharrell Williams für den Song.

Sexualisierte Musikvideos beeinflussen Jugendliche in ihrer Entwicklung

Studien zeigen, wie prägend Musikvideos gerade für Jugendliche sind – vor allem auch was Sexualität und Geschlechterrollen angeht. Problematisch sei vor allem, dass Frauen in Musikvideos sexualisiert und dem Mann meistens untergeordnet werden: Durch Kleidung oder Kameraperspektiven. Musiker als Vorbilder für Jugendliche zeigen damit genau das Gegenteil von Gleichberechtigung.

Rosana: Humorvolle oder geschmacklose Sex-Anspielungen?

Ein Musikvideo mit besonders vielen sexuellen Anspielungen ist Rosana des Rappers Wax. Die Hauptdarstellerin des Videos ist nur mit Unterwäsche bekleidet und wird zusammen mit dem Rapper in zweideutigen Positionen gezeigt. Anspielungen auf verschiedene Sex-Stellungen. Ein Wechsel der Kamera-Perspektive löst dann auf: Er steht beim Putzen „zufällig“ hinter ihr oder sie hebt etwas aus dem Fußraum des Autos auf.

Wrecking Ball: Hammer und Abrissbirne

Wie Miley Cyrus im Musikvideo zu Wrecking Ball nackt auf einer Abrissbirne schaukelt, haben sich über eine Milliarde Menschen angeschaut. Die Sängerin räkelt sie sich durch Schutt und Asche und leckt an einem großen Hammer.

Kritiker meinen: Schlechte Vorbildwirkung des ehemaligen Teenie-Stars. Außerdem bediene das Video die Vorstellung von Sex, die man aus Pornos kennt. Viel Aufmerksamkeit hat Miley Cyrus damit bekommen. Sex sells.

Ungleiche Geschlechterdarstellung scheint heute immer noch völlig in Ordnung zu sein. Auch in Musikvideos.