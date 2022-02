Sia Furler ist speziell. Sehr speziell. Und genau das zeichnet sie aus. Denn Künstlerinnen und Künstler müssen speziell sein, um so spannende, vielfältige und in ihrem Fall nach schwierigem Start auch kommerziell sehr erfolgreiche Musik schreiben, produzieren und singen zu können.

So beschreibt Sia selbst ihre Musik

Sie klingt samtig, nach Fell, ein wenig spitz und schmeckt nach Coca-Cola.

Bei diesem Interview brachte Sia auch eine Handvoll Buntstifte mit, um SWR3-Musikmann Matthias Kugler damit das Gesicht anzumalen. Sie selber habe das schließlich für das Cover ihres Albums Some People Have Real Problems auch gemacht.

Erst Songwriterin für Adele und Rihanna

Sia wird am 18. Dezember 1975 als Sia Kate Isobelle Furler im australischen Adelaide geboren, macht als Jugendliche Acid Jazz und geht mit Anfang 20 erst nach London, später nach New York und L.A. So richtig berühmt wird sie, als sie anfängt, Songs für andere zu schreiben: Alive für Adele, Footprints für Beyoncé oder Diamonds für Rihanna.

Zusammen mit David Guetta hat Sia als Sängerin Erfolg

Titanium war eigentlich für Alicia Keys gedacht, die es aber weitergibt an Mary J. Blige, die es auch nicht will. Das Ergebnis: zusammen mit David Guetta ein Welt-Hit für Sia selbst.

Depression und Krankheit – Sia privat

Sia ernährt sich vegan, ist bisexuell oder flexibel, wie sie sagt. Sie litt lange unter Depressionen, Schmerzmittel- und Alkoholsucht, extremer Lethargie und Panikattacken. Außerdem kämpft sie mit verschiedenen Krankheiten und leidet deswegen unter chronischen Schmerzen. An Gott glaubt sie nicht, aber an einen Typen, den sie Whatever Dude nennt, eine Art surfender Opa.

Sia hat das Streaming prophezeit

Schon in einem SWR3-Interview 2009 hat Sia vorhergesagt, was die Musikindustrie retten wird: Streaming. Allerdings gab es damals noch gar kein Streaming. Heut hat sie selbst einige Streaming-Hits, wie zum Beispiel Chandelier, mit über einer Milliarde Aufrufe.

Wie eine Katze, die erwürgt wird

Sia ist eine unglaublich starke Frau und sticht besonders hervor durch ihre Haltung und ihre sehr ausdrucksstarke Stimme, die wie sie selbst betont, dem Geräusch einer Katze ähnelt, die gerade erwürgt wird. Schon speziell die Frau, oder? Aber toll!