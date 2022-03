Zoe Wees, Joris, Silbermond, Revolverheld und viele weitere Künstlerinnen und Künstler treten am Sonntag bei einer Kundgebung am Brandenburger Tor auf. Das Motto: Sound of Peace.

Am 20. März ab 12 Uhr kommt die deutsche Pop-Szene für den Frieden zusammen. Die Initiative Sound of Peace veranstaltet bis 22 Uhr eine Kundgebung in Berlin und bekommt dabei musikalische Unterstützung.

Wenn wir die Chance haben, durch unsere Musik hier auch nur einen kleinen Beitrag zu leisten, dann tun wir das. Diese Friedenskundgebung (...) ist ein weitere wichtiges Statement von uns allen, die sich für das sofortige Ende des Krieges einsetzten.

Mit dabei sind viele der größten deutschen Popstars: Sarah Connor, Michael Patrick Kelly, Peter Maffay, Adel Tawil, The BossHoss, Bosse, Antje Schomaker, Sportfreunde Stiller oder Philipp Poisel. Sie alle werden für den Frieden und ein Ende des Krieges in der Ukraine spielen.

RBB überträgt „Sound of Peace“ Der RBB zeigt Teile der Veranstaltung am Sonntag im Fernsehen. Zwischen 20:15 Uhr und 23 Uhr sind Beiträge von Natalia Klitschko, Silbermond, Oliver Kalkofe und Philipp Poisel geplant.

Sound of Peace: Kultur für den Frieden in Berlin

Angestoßen worden sei die Veranstaltung von der gesamten Kulturbranche schreibt die Initiative Sound Of Peace auf ihrer Website. Ziel sei es auch, zu Spenden für ausgewählte NGOs (Nichtregierungsorganisation) aufzurufen, um den Menschen zu helfen, die durch den Krieg in Not geraten seien. Sound of Peace fordert: „ Wir brauchen jetzt, noch dringender denn je, ein internationales Zeichen der Hoffnung und Solidarität .“ Um zu vereinen und Brücken zu bauen, solle die Musik genutzt werden.

Unterstützung aus der Politik für Sound of Peace

Kulturstaatsministerin Claudia Roth unterstützt die Solidaritätsveranstaltung der Pop-Szene. In einem Brief an die Veranstalter schreibt die Grünen-Politikerin:

Kultur für den Frieden – und gegen die Aggression des Putin-Regimes, Solidarität mit der Ukraine, aber auch mit den vielen Menschen in Russland, gerade aus Kunst, Kultur und Medien, die den Mut haben, sich gegen den Krieg zu wenden und für den Frieden einzutreten – all diese Ziele unterstütze ich aus ganzem Herzen.

