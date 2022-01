Residency heißt auf Deutsch übersetzt so viel wie Wohnsitz. Das Bild passt, denn Künstlerinnen und Künstler spielen dabei viele Konzerte am Stück in Las Vegas. Und das lohnt sich richtig.

Resorts World, der Caesars Palace oder das Encore Theater sind nur einige der gefragten Locations am berühmten Las Vegas Strip, der Straße voller Luxushotels und Casinos. In keiner anderen Stadt der Welt gibt es dieses System der Residencys mit so vielen Mega-Stars auf einem Haufen: Für Wochen oder sogar Monate gibt ein Künstler oder eine Künstlerin gleich eine ganze Serie ihrer Show in Las Vegas. Es ist keine Tour durch verschiedene Städte oder Länder – wer diese besonderen Shows sehen will, muss nach Vegas kommen. Bekannt ist dieses System aus der Club-Szene, wo sogenannte Resident-DJs quasi als Mitarbeiter eines Clubs gelten.

Oft spielen große Stars und etablierte Bands Residencys in Vegas. In diesem Jahr sind das unter anderem Santana, Lionel Richie, Cher, Aerosmith, Journey, Rod Stewart, die Scorpions oder Sting. Die Queen der Residencys ist mit Shows seit über 16 Jahren Céline Dion, die wegen gesundheitlicher Probleme gerade aber pausieren muss. Zuletzt sind aber auch viele jüngere Stars wie Lady Gaga oder Jennifer Lopez in Las Vegas aufgetreten. 2022 spielen neben Katy Perry oder Bruno Mars auch die Comeback-Sängerin 2021 und aktuell wohl erfolgreichste Künstlerin der Welt: Adele.

Adele verdient mit Residency-Shows Millionen

Obwohl 30 erst im November erschien, wurde es das meistverkaufte Album des Jahres 2021 in den USA. Adele krönt ihren Erfolg jetzt mit einer Residency im Hotel Caesars Palace. Ab dem 21. Januar bis April gibt sie ihre Show Weekends With Adele jeden Freitag und Samstag vor gut 4.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Veranstaltungssaal Colosseum des Caesars Palace.

Je nach Kategorie kosten Tickets laut Rolling Stone zwischen umgerechnet 800 und 11.000 Euro. Laut britischen Medien soll Adele pro Show eine Gage von 500.000 Pfund bekommen, umgerechnet sind das etwa 600.000 Euro. Gesamtgage: 14,5 Millionen Euro. Dafür muss Adele auch nur an den Wochenenden arbeiten, unter der Woche fährt sie zurück zu ihrer Familie nach Los Angeles.

Bruno Mars tritt mit Silk Sonic in Vegas auf

Mit seinem 70er-Jahre-Funk-Projekt Silk Sonic war Bruno Mars zusammen mit Rapper, Sänger und Schlagzeuger Anderson Paak im letzten Jahr Liebling vieler Musikfans. Silk Sonic traten in mehreren Shows und Preisverleihungen wie den Grammys auf, eine Tournee mit diesem Projekt ist bisher nicht angekündigt – dafür jetzt die Residency in Vegas. Wie ihr Album heißen die Shows von Februar bis April An Evening With Silk Sonic. Ein Abend mit Silk Sonic.

Katy Perry singt in übergroßer Toilette

Seit Dezember ist Katy Perry mit ihrer Show Play als Resident-Artist im Einkaufszentrum und Casino Resorts World. Auch an Silvester spielte sie dort ein Konzert. Typisch Katy Perry ist ihr Bühnenbild übergroß, bunt und kitschig. Beim Song California Girls steht zum Beispiel eine riesige orangene Toilette auf der Bühne, aus der ein großer brauner Haufen guckt und mit ihr singt – Katy Perry nennt ihn Mr. Poo.

Bekannt für ihre außergewöhnlichen Bühnenoutfits, trägt Katy Perry während der Performance ihres aktuellen Songs When I'm Gone bei der Vegas-Shows ein Kleid aus Bierdosen.

Sting freut sich auf sein „Wohnzimmer in Vegas“

Auch Sting wird dieses Jahr im Sommer in Vegas auftreten. Er hätte früher nie gedacht, dass er mal in Vegas landet, aber die Stadt biete dir einfach die Möglichkeit, dein eigenes Ding zu machen, meint Sting. Wie Adele tritt Sting im Colosseum des Caesars Palace auf. Seine Show heißt My Songs.