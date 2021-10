Pop-Legende Sting feiert seinen 70. Geburtstag. Im exklusiven SWR3-Interview schaut Musikredakteur Matthias Kugler mit ihm zurück auf sein Leben und seine Karriere. Vom Milchausfahren mit Papa als Kind – bis zu seinem Geburtstags-Konzert am Samstag in Athen.

Sting ist einer der erfolgreichsten Musiker und Songschreiber aller Zeiten. Mit seiner Band The Police und als Solo-Künstler hat er Musikgeschichte geschrieben. Bekannt ist er vor allem für seine Offenheit für verschiedene Musikstile, was zu Projekten wie mit Reggea-Star Shaggy, dem Duette-Album Duets, mit Künstlern wie Eric Clapton und Herbie Hancock, einem Album mit Laute, oder einer Orchester-Tournee führte. In Deutschland schaffte er es zwei Mal auf Platz 1 der Albumcharts, in den Top 5 stand er sogar 15 Mal. Insgesamt hat Sting in seiner Karriere 100 Millionen Alben verkauft.

Social-Media-Tagebuch: Sting kommt bei SWR3 vorbei

Bei Instagram und Facebook veröffentlicht Sting Mittwochs kleine Backstage-Videos. Episode 1 zeigt seinen Besuch in Baden-Baden: Wie er im Konferenz-Raum der Musikredaktion Kaffee trinkt (nach Milch fragt er sogar auf Deutsch!) und mit seiner Gitarre Songs spielt, das Treffen mit Thomas Gottschalk und das Interview SWR3-Musikmann Matthias Kugler. Der schaut mit Sting zurück: Sieben Jahrzehnte, sieben Erinnerungen.

On The Bridge - Episode 1*On The Bridge - Episode 1*



Tune in every Wednesday for a new episode.



For exclusive early access to these episodes, access to ticket pre-sales, exclusive content, and member-only giveaways & contests, join the official Sting.com fan club at https://www.sting.com/subscribePosted by Sting on Wednesday, September 29, 2021

1951 bis 1961: Sting muss mit seinem Papa Milch ausfahren

Geboren wurde Sting als Gordon Matthew Thomas Sumner am 2. Oktober 1951 in Newcastle, England. Sein Vater war ein Milchmann und als Sting sieben Jahre alt war, musste er seinem Papa beim Milchausfahren helfen. Jeden Morgen, auch wenn es kalt war. Deswegen erinnert er sich noch sehr genau daran, wie es war, sieben Jahre alt zu sein.

Stings Mutter spielte Klavier und war großer Musik-Fan. Sie brachte Rock-and-Roll-Platten ins Haus. Besonders erinnert sich Sting an Elvis – All Shook Up aus dem Jahr 1957. Für den kleinen Jungen war das der aufregendste Sound, denn er je in seinem Leben gehört hatte. Da wusste Sting, dass er selbst Musiker werden wollte.

1961 bis 1971: Sting geht aufs Gymnasium und macht Musik

Sting besuchte die weiterführende Schule. Er lernte Latein und Geschichte und ihm wurde beigebracht, ein Gentleman zu sein – was nach Stings eigener Aussage im SWR3-Interview aber offensichtlich nicht funktioniert hat.

In seiner Freizeit spielte Sting in Jazz-Bands und bekam dort auch seinen Spitznamen, der bis heute sein Künstlername ist. Als Sting bei einem Auftritt einen gelb-schwarz-gestreiften Pullover trug, meinte ein Bandkollege zu ihm, er sehe aus wie eine Wespe: „Gordon’s got a sting!“. Auf Deutsch: Gordon hat einen Stachel.

1971 bis 1981: Sting arbeitet als Lehrer und gründet The Police

Für Sting waren diese Jahre eine Art Übergang. Er war Anfang 20 und arbeitete als Lehrer an einer Schule. Dann kam er nach London. Dort gründete er als Sänger und Bassist 1977 zusammen mit Schlagzeuger Stewart Copeland und Gitarrist Andy Summers die New Wave Band The Police. Ihr Musikstil war eine neue Mischung aus verschiedenen Genres wie Punk, Reggae, Ska, Jazz und Pop. Die Band wurde erfolgreich und aus dem armen Lehrer wurde der reiche Popstar. Für Sting eine wichtige Zeit mit großen Veränderungen.

Ihr Debütalbum Outlandos D’Amour veröffentlichten The Police 1978. Darauf ist auch einer ihrer bekanntesten Songs Roxanne, der wohl berühmteste Song über eine Prostituierte, wie SWR3-Musikmann Matthias Kugler im Podcast Die Größten Hits und ihre Geschichte erzählt.

Die größten Hits und ihre Geschichte 16.9.2020 Roxanne - The Police Dauer 6:46 min

Nur ein Jahr später erscheint Police-Album Nummer 2: Regatta De Blanc. Bekannt wird daraus vor allem der Song Message In A Bottle, der viele Fragen aufwirft: Was hat der Hund von Sting mit Message In A Bottle zu tun? Welche Rolle spielte dabei eine deutsche Autobahn? Und gab es die ominöse Flaschenpost wirklich?

Die größten Hits und ihre Geschichte 2.10.2021 Message In A Bottle – The Police Dauer 4:23 min

1981 bis 1991: Stings erfolgreiche Zeit mit The Police und als Solo-Künstler

The Police brachten 1983 ihr letztes und gleichzeitig erfolgreichstes Album Synchronicity heraus. Darauf ihr größter Hit Every Breath You Take. Danach trennte sich die Band im Streit, um 2007/2008 für eine einzige, letzte Welttournee wieder zusammenzukommen.

Die größten Hits und ihre Geschichte 21.4.2021 Every Breath You Take – Police Dauer 5:53 min

Mitte der 80er Jahre begann Stings musikalischer Solo-Weg. Neben der Musik arbeitete er auch als Schauspieler und trat 1989 in der Dreigroschnenoper am Broadway auf. Insgesamt hat er in über 15 Filmen und Musicals mitgewirkt, unter anderem auch als Produzent. Sting war zwischen 30 und 40 auf dem vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere angekommen und musste damals schlau sein, meint er im SWR3-Interview. Denn er wollte weder wegen des ganzen Erfolgs verrückt werden, noch wollte er wieder arm sein.

Neben der Musik ist Sting Aktivist. Er unterstützt Organisationen für Menschenrechte wie Amnesty International. Sting gründete die Rainforest Foundation, eine Stiftung, die sich für Regenwälder und indigene Völker einsetzt. Aufmerksamkeit schafft er mit Benefiz-Konzerten.

1991 bis 2001: Sting heiratet und lebt gesund

Diese zehn Jahre waren für Sting eine gute Zeit. Er schaffte es, gesund zu leben und heiratet mit 42 Jahren zum zweiten Mal – die Schauspielerin Trudie Styler, mit der er vier Kinder bekam. Aus seiner ersten Ehe hat Sting einen Sohn und eine Tochter.

1993 veröffentlichte Sting sein Album Ten Summoner’s Tales mit Hits wie Fields Of Gold.

2001 bis 2011: Sting wird zum Ritter geschlagen und kommt in die Rock and Roll Hall of Fame

Wer sich an seine 50er Jahre erinnert, war nicht dabei – das sagt Sting im SWR3-Interview. Doch in dieser Dekade ist einiges in seinem Leben passiert: Er erntete sprichwörtlich das, was er in den Jahren zuvor gesät hatte.

2001 tritt Sting in der Halbzeitpause beim Super Bowl auf. Nach fünf Studioalben, sechs Grammys und zwei Brit Awards werden The Police 2003 in die legendäre Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen. Im gleichen Jahr wird Sting von der Queen zum Ritter geschlagen und er veröffentlicht seine Autobiografie. Die Liste seiner Auszeichnungen ist lang: Unter anderem Elf Grammys, zwei Brits, Golden Globe und Emmy. Vom Billboard Magazine bekommt er den Century Award und die Organisation Musicares kürt ihn 2004 zur Person Of The Year. Von mehreren Universitäten wurden ihm Ehrendoktortitel für Musik verliehen.

2011 bis 2021: Sting denkt mit 70 noch nicht ans Aufhören

Für Sting war die Zeit zwischen 60 und 70 ein interessanter Übergang, denn die meisten seiner Schulfreunde sind jetzt im Ruhestand. Er arbeitet noch und wundert sich im SWR3-Interview ein bisschen, warum. Aber Sting ist noch nicht so weit, er muss sich erst noch auf die Rente vorbereiten, meint er im SWR3-Interview.

Wie Sting seinen 70. Geburtstag feiert

Sting mag keine Geburtstags-Partys. Also spielt er ein Konzert: In Athen bei der Akropolis – zwei alte Ruinen zusammen, scherzt er im SWR3-Interview. Er singt an seinem 70. also lieber seine Hits für 3.000 Fans, als dass für ihn Happy Birthday gesungen wird. Dieses Lied hasst er! Sting findet, es klingt wie ein Todesmarsch – aber in Dur.

Ich bin sehr stolz auf mein Alter und würde darüber auch nie lügen. Es ist ein wichtiger Geburtstag. Ich hoffe, ich bin heute weiser als ich es früher war. Aber ich fühle mich nicht alt. Musik hält dich jung und deinen Geist offen. Es ist nur eine Zahl.

Sting veröffentlicht neues Album nach seinem Geburtstag

Um sich fit zu halten, ging Sting jahrelang joggen. Das macht er heute nicht mehr – wegen der Gelenke. Dafür schwimmt er jeden Tag. Und natürlich macht er Musik und schreibt Songs. Für den 19. November hat Sting das neue Album The Bridge angekündigt. Während der Pandemie hatte Sting auch emotionale Probleme und hat sich in den Songs deswegen mit Themen wie Einsamkeit beschäftigt. Die erste Single aus dem neuen Album ist If It’s Love.

Ich versuche so gut es geht im Hier und Jetzt zu leben. Aber ich bereue meine Vergangenheit nicht und will sie auch nicht vergessen, denn alles was ich in meinem Leben gelernt habe, trage ich immer bei mir und es spiegelt sich in meiner Musik wider. Es erzählt etwas über meine Ausbildung, genauso wie über mein Erwachsenwerden als Musiker und als Mensch.

2019, vor der Corona-Pandemie, besuchte uns Sting im SWR3-Studio. Damals sprach SWR3-Musikredakteur Matthias Kugler mit ihm über sein Album My Songs, mit Neuinterpretationen seiner größten Hits und denen von The Police.

Die größten Hits und ihre Geschichte

All For Love – Bryan Adams, Rod Stewart, Sting

Einen großen Hit hatte Sting auch zusammen mit seinen Musiker-Kollegen Bryan Adams und Rod Stewart. Drei Super-Stars auf einem Haufen, das ist nicht immer einfach. So war es auch bei All For Love aus dem Soundtrack zum Blockbuster Die Drei Musketiere. Das Problem: Bryan Adams, Rod Stewart und Sting verhielten sich alles andere als „musketierlich“. Was passiert ist, erzählt SWR3-Musikredakteur Matthias Kugler.