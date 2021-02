Zu jedem Super Bowl gehört das Kurz-Konzert eines Pop- oder Rockstars in der Halbzeitpause, mit Feuerwerk und einer aufwändigen Bühnenshow. Oft gibt es Choreografien mit Publikum oder musikalische Gäste zum Haupt-Act, der in diesem Jahr der amerikanische Superstar The Weeknd war. Doch wie der Super Bowl selbst, war auch die Halbzeitshow anders als sonst.

Super Bowl 2021 unter Corona-Umständen

Nur wenig Publikum im Stadion, keine Partys in ganz Amerika. Unter Corona-Umständen haben die Tampa Bay Buccaneers den Super Bowl 2021 gewonnen.

Halbzeitshow: The Weeknd im Spiegellabyrinth

Mit seinem typischen roten Glitzer-Jacket betritt The Weeknd die Super Bowl Bühne und beginnt seinen 14-minütigen Auftritt mit einem Medley seiner größten Hits. Hinter ihm ein Chor, dessen Tänzer mit ihren knallroten Augen aussehen wie Außerirdische. Dann verschwindet The Weeknd hinter der Bühne, die Kamera begleitet ihn durch eine Art goldenes Spiegellabyrinth. Wieder zurück auf der Bühne geht über The Weeknd der Vollmond auf, die Außerirdischen haben sich zu einem Orchester voller Geigen verwandelt. Das Finale der Halbzeitshow: Auf dem ganzen Spielfeld verteilt stehen hunderte The Weeknd-Doubles – alle mit FFP2 Maske – und der echte The Weeknd singt seinen größten Hit Blinding Lights, dazu erleuchtet ein Feuerwerk den Himmel über dem Stadion.

Das war anders beim Auftritt von The Weeknd

Eigentlich treten die Künstler beim Super Bowl auf einer Bühne in der Stadion-Mitte auf, mit tanzendem Publikum drum herum. The Weeknds Bühne waren die Zuschauer-Ränge des Stadions – aber da war ja dieses Jahr auch Platz.

The Weeknd hatte keine musikalischen Star-Gäste – braucht er aber auch nicht. Seine Show wirkte fast wie ein Musikvideo, was typisch ist für The Weeknd: Er wählt einen künstlerischen Ansatz. Zwar eher düster, aber sehr unterhaltsam. The Weeknd hat für seinen Auftritt privat sieben Millionen Dollar investiert, um seine Ideen umsetzten zu können.

Letztes Jahr: Halbzeitshow mit Shakira und Jennifer Lopez

The Weeknd beerbt Shakira und Jennifer Lopez, die letztes Jahr in der Halbzeit des Super Bowl aufgetreten sind.

Drei unvergessliche Super Bowl Halbzeitshows

1. Janet Jackson und Justin Timberlake 2004

Der Auftritt von Justin Timberlake und Janet Jackson beim Super Bowl 2004 ging als Nipplegate-Skandal in die Geschichte ein. Justin Timberlake riss am Ende des letzten Songs zur Zeile I’m gonna have you naked by the end of this song am Oberteil seiner Duett-Partnerin Janet Jackson, sodass kurz deren nackte Brust zu sehen war. Eine Vielzahl an Beschwerden von Zuschauern folgte. Der Zwischenfall wurde später als Fehler in der Garderobe dargestellt. Seit diesem Unfall wird der Super Bowl übrigens mit fünf Sekunden Verzögerung ausgestrahlt.

2. Katy Perry 2015

Der Star der Halbzeitshow 2015 von Katy Perry wurde – natürlich außer ihr selbst – ein verkleideter Hai. Er war neben tanzenden Palmen und einem riesigen goldenen Löwen Teil der märchenhaft-kreativen Performance. Das Internet feierte den Hai noch lange für seinen Tanzstil zum Song California Gurls, den Katy Perry etwas in der Mitte ihrer Halbzeitshow sang. Es wirkte so, als sei der Hai betrunken und hätte die ganze Choreografie vergessen.

3. Michael Jackson 1993

Michael Jackson war so etwas wie der Begründer der Super Bowl Halbzeitshow-Tradition. Er war der erste richtig große Popstar, der bei dem Sportevent auftrat. Erst wurden zwei King of Pop Doubles auf die Stadionleinwänden gebeamt – mit einem Knall startete der echte Michael Jackson seine Show in der Stadionmitte und spielte seine Hits Billie Jean, Black Or White und zum Abschluss mit einem riesigen Kinderchor Heal The World.

Maroon 5 beim Super Bowl: Unspektakulär und unpolitisch

Nicht immer sorgten Super Bowl Halbzeitshows für positive Schlagzeilen. Maroon 5 wurden 2019 einerseits für ihren Auftritt an sich kritisiert, anderseits gab es rund um den Super Bowl eine Rassismus-Debatte, von der sich Maroon 5 nicht beirren ließen. Andere Popstars hatten einen Auftritt beim Super Bowl deswegen abgesagt.