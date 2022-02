Es sind nur etwa 15 Minuten – aber diese Auftritte gehen in die Musikgeschichte ein. In der Halbzeitpause des Super Bowl gibt es das Best-Of-Medley einer Band, einer Künstlerin oder eines Künstlers. Dieses Jahr spielen gleich fünf Hip-Hop-Stars.

In Amerika ist der Super Bowl, das Finale um die Meisterschaft in der National Football League, für viele wichtiger als Geburtstag und Weihnachten zusammen. Aber auch bei uns gibt es viele Football-Fans, die Super-Bowl-Partys mit amerikanischem Fastfood feiern und das Spiel – das zu deutscher Zeit in der Nacht von Sonntag dem 13. auf Montag den 14. Februar läuft – verfolgen. In diesem Jahr spielen beim 56. Super Bowl die Cincinnati Bengals gegen die Los Angeles Rams. Und in der Halbzeitpause spielen Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige und Kendrick Lamar.

In einem aufwändig produzierten Trailer werden die Stars der diesjährigen Halbzeitshow vorgestellt: der Hip-Hop-Produzent Nr. 1 Dr. Dre (Still D.R.E.) und sein Team, bestehend aus den amerikanischen Rap-Stars Snoop Dogg (Drop It Like It’s Hot) und Eminem (Lose Yourself), der R&B-Sängerin Mary J. Blige (Family Affair) und dem Rapper Kendrick Lamar (Humble). Dr. Dre gilt als Übervater des HipHop, der Stars wie Snoop Dogg, Eminem oder 50 Cent groß gemacht hat. Er produzierte auch Mary J. Bliges Hit Family Affair. Es ist das erste Mal, dass gleich fünf Künstlerinnen und Künstler gemeinsam in der Halbzeit des Super Bowl auftreten.

Ihre gemeinsame Show im Sofi Stadium bei Los Angeles werden sich etwa 100 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner vor dem Fernseher anschauen. Weltweit sehen sogar 800 Millionen Menschen beim Super Bowl zu. Neben dem Sportlichen reden alle von der Halbzeitshow, die urspünglich eine Spielmöglichkeit für Marching Bands von Universitäten war. 1993 sorgte Michael Jackson mit seinem Auftritt für die Art von Halbzeitshows, die wir heute kennen. Für Bands, Künstlerinnen und Künstler ist es wie ein Ritterschlag, für den Super Bowl angefragt zu werden. Dabei waren schon Musik-Legenden wie The Rolling Stones, Madonna oder Prince. In den letzten Jahren waren es Stars wie The Weeknd, Shakira & Jennifer Lopez, Justin Timberlake, Lady Gaga oder Coldplay. Besonders Fans von Hip-Hop und R&B freuen sich jetzt auf die gemeinsame Show und die größten Hits von Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige und Kendrick Lamar.

Viele der Shows beim Super Bowl gelten, nach dem Auftritt von Queen bei Live Aid 1985, als die beliebtesten Konzerte überhaupt.