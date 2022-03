Mit 50 Jahren ist Taylor Hawkins, Schlagzeuger bei den Foo Fighters, in einem Hotel in Bogota gestorben. Dort wurde er tot aufgefunden.

Auf Instagram schrieben die Foo Fighters in der Nacht zu Samstag, dass die Gruppe erschüttert vom tragischen und vorzeitigen Verlust des „ geliebten “ Taylor Hawkins sei.

Die Band sprach seiner Frau, seinen Kindern und Angehörigen ihr Mitgefühl aus und bat darum, ihre Privatsphäre in dieser „ unglaublich schweren Zeit “ zu respektieren.

Sein musikalischer Geist und sein ansteckendes Lachen werden für immer mit uns allen weiterleben.

Taylor Hawkins in Hotel in Bogota tot aufgefunden

Der US-Musiker sei tot in einem Hotel in Bogotá aufgefunden worden, berichtete das Nachrichtenmagazin Semana. Die Band sollte dort beim Musikfestival „Estereo Pìcnic“ auftreten. Für den Sommer war auch ein Deutschland-Konzert in Berlin geplant.

Hawkins war seit 1997 bei den Foo Fighters

Hawkins spielte seit 1997 bei den Foo Fighters. Die Band gilt als eine der einflussreichsten Alternative-Rockbands der USA und wird von der Kritik gefeierten. Hawkins war als Schlagzeuger an einigen der größten Hits der Gruppe beteiligt, darunter „Learn to Fly“ und „Best of You“. Zuvor saß er für die kanadische Sängerin Alanis Morissette an den Drums. Foo Fighters-Front-Mann Dave Grohl – früher selbst Schlagzeuger bei Nirvana – hatte ihn aber schließlich abgeworben.

Die größten Hits und ihre Geschichte: Everlong

Everlong ist das, was man im Popbusiness einen Grower nennt. 20 Jahre nach Veröffentlichung im August 1997 bekamen die Foo Fighters für die Single eine Platin-Auszeichnung in den USA für mehr als eine Million verkaufter Exemplare. Angefangen hatte alles mit einer Akustik-Version in einer Radio-Show.