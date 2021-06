Der Frontmann der Band Rammstein hat als Solokünstler einen neuen Song veröffentlicht der polarisiert: „Ich hasse Kinder“. Allerdings beruht das nicht unbedingt auf Gegenseitigkeit.

Rammstein sind dafür bekannt, zu polarisieren und auch zu provozieren. In der Vergangenheit haben sie zum Beispiel ihr Musikvideo zum Song Pussy nicht auf einer „normalen“ Videoplattform wie Youtube oder Vimeo hochgeladen, sondern ganz bewusst nur auf einer Plattform für Pornographie.

Rammstein-Frontmann Till Lindemann provoziert

Auch als Solokünstler bleibt Sänger Till Lindemann der Strategie Provokation treu. In seinem neuen Song Ich hasse Kinder singt er unter anderem darüber, wie lästig es ist, in einem Flugzeug neben einem schreienden Kind zu sitzen. Außerdem fragt er ganz unverblühmt: „Muss man Kinder hassen? Darf man Kinder schlagen?“ Seine Schlussfolgerung im Song: Kinder sind toll – wenn es die eigenen sind.

Brutal und blutig – Lindemanns Musikvideo zum Song „Ich hasse Kinder“

Auch in dem Musikvideo zu dem Song provoziert Lindemann wieder. In einer Schulmädchen-Uniform schreit er Kinder an und es wird gezeigt, wie Menschen auf blutrünstige Art und Weise ermordert und gefoltert werden. Nichts für schwache Nerven. Die Kinder aus unserer Generation Alpha haben offenbar sehr starke Nerven, denn sie haben sich schon mit Till Lindemann oder viel mehr mit der Musik seiner Band Rammstein auseinandergesetzt.

Rammstein bei Generation Alpha