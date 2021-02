Wenn der Schlagzeuger einzählt, das Bühnenlicht angeht und die Musik den ganzen Körper durchströmt – das Gefühl eines Live-Konzerts ist unvergleichlich. Wonach sich viele von uns sehnen, wird für einige Neuseeländer gerade wahr.

Six60 auf Tour – einmal quer durch Neuseeland

Sechs Konzerte spielt die Band Six60 im ganzen Land. Auf dem Plan stehen sowohl die Stadt Waitangi ganz im Norden der Insel, wie auch die Hauptstadt Wellington ganz im Süden Neuseelands. Six60 spielen Konzerte, wie wir sie aus der Zeit vor Corona kennen. Tausende Menschen, dicht an dicht, singen und tanzen zur Musik, die von der Bühne kommt. Die Aufnahmen auf der Instagram-Seite der Band wirken angesichts der anhaltenden Pandemie ziemlich unwirklich.

Neuseeland fast Corona-frei

Laut dem Auswärtigen Amt gibt es in Neuseeland aktuell nur 50 aktive Covid-Fälle, das Land ist verhältnismäßig wenig betroffen. Ein Grund: Neuseeland hat sich abgeschottet, Einreisen ist in das Land so gut wie nicht möglich. Nur deshalb können dort Großveranstaltung quasi normal durchgeführt werden.

Sänger von Six60: Ich fühlte pure Begeisterung

Six60 dürfte aktuell die einzige Band der ganzen Welt sein, die solch große Konzerte in Stadien und Open-Air spielt. Im Interview mit der Musik-Zeitschrift NME erzählt Sänger Matiu Walters wie es sich anfühlt, wieder auf der Bühne zu stehen. Six60 sei eine Band, die vor allem für Live-Konzerte brennt, weshalb der Lockdown in Neuseeland im März vergangenes Jahr besonders schlimm für die Band war. Doch jetzt ist es wieder möglich, in einem Stadion vor zehntausenden Menschen aufzutreten. Für den Musiker hängt das zum einen mit der Geografie von Neuseeland zusammen – eine kleine Insel mit einer kleinen Bevölkerung. Zum anderen habe auch die politische Führung und der Zusammenhalt in der Gesellschaft einen großen Teil beigetragen.

Unsicherheit: Können Konzerte wirklich stattfinden?

Trotz der stabilen Lage in Neuseeland wusste die Band bis zuletzt nicht, ob sie die Konzerte wirklich spielen kann. Deswegen wurden verschiedene Notfallpläne vorbereitet, auch in Zusammenarbeit mit der Regierung. Außerdem gibt es strenge Kontaktverfolgung aller Besucherinnen und Besucher. Die Angst vor mehr Fällen und einem erneuten Lockdown bestimmte die Vorbereitungen, doch die Liebe zur Livemusik war größer. Auch wenn die Konzerte vielleicht auf den ersten Blick normal aussehen, normal angefühlt haben sie sich für Sänger Matiu Walters und seine Band Six60 – zumindest am Anfang – nicht.