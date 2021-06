Im kleinen Dorf Wacken in Schleswig-Holstein wird es dieses Jahr trotz Corona noch laut. Im September gibt es dort das dreitägige Wacken-Ersatz-Festival Bullhead City.

Nach Wacken-Absage jetzt Ersatz-Festival

Überrraschung für Metal-Fans! Anfang Juni hatten die Verantwortlichen das großen Metal-Festivals Wacken nach 2020 auch für 2021 wegen Corona abgesagt – zumindest so wie es ursprünglich geplant war. Denn jetzt ist bekannt: es wird das dreitägige neue Festival Bullhead City in Wacken geben. Auf drei Bühne stehen dann unter anderem die finnische Metal-Band Nightwish, die deutsche Metal-Band Blind Guardian oder die als Queen Of Metal bekannte Sängerin Doro, wie das Wacken Open Air auf seiner Instagramseite postet.

Wacken-Organisator: Lichtblick für Metal-Fans

In einem Statement erklärt Wacken-Chef Holger Hübner die Hintergründe zur Premiere des neuen Metal-Festivals Bullhead City in Wacken.

Wir können es kaum erwarten, endlich wieder gemeinsam mit den Fans zu feiern – also warum bis zum nächsten Wacken warten? Schließlich scharren wir, unsere Crew, die Bands und die Fans angesichts der positiven Aussichten alle mit den Hufen! Wir wollen mit Bullhead City einen Lichtblick in einem weiteren Jahr voller Absagen setzen.

So wird ein Festival in Wacken 2021 möglich

Durch den Stufenplan des Landes Schleswig-Holstein, zur Öffnung und Lockerung der Corona-Maßnahmen, sei eine Perspektive für Veranstaltungen eröffnet worden. Von Expertinnen und Experten habe man sich beraten lassen und viele Handlungsempfehlungen einer Projektstudie des Amtes Schenefeld entnehmen können. So sei es möglich, unter Gewährleistung der Sicherheit aller Teilnehmenden und der Region, ein Festival im September zu planen. Die Besucherkapazität für Bullhead City werde gemeinsam mit den Behörden festgelegt, im Vergleich zum normalen Wacken-Festival aber begrenzt sein. Ein Hygienekonzept soll den im September geltenden Corona-Maßnahmen angepasst werden.

Die Bühnen des Wacken Festivals im Jahr 2019 picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Rock am Ring auf 2022 verschoben

Fans von Rock am Ring müssen sich dagegen nochmal ein Jahr gedudeln. Am vergangenen Woche hätte die diesjährige Ausgabe des Rock-Festivals am Nürburgring eigentlich stattfinden sollen.

Jetzt auch das „Fusion“: Große Festivals wegen Corona abgesagt

