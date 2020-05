Angesichts der Entscheidung der Bundesregierung, bis Ende August 2020 alle Großveranstaltungen zu verbieten, wurden viele Festivals und Konzerte für diesen Sommer abgesagt. Hier gibt's einen Überblick:

Rock am Ring / Rock im Park abgesagt

Die Konzertagentur Live Nation gab jetzt bekannt, dass die geplanten Festivals Rock am Ring am Nürburgring und Rock im Park in Nürnberg in diesem Jahr ausfallen müssen. Man möchte die ausgefallenen Festivals aber im nächsten Jahr nachholen, dafür ist bereits das zweite Juni-Wochenende 2021 terminiert. Rock am Ring hätte dieses Jahr sein 35. Jubiläum gefeiert und das Partnerfestival Rock im Park wäre 25 Jahre alt geworden. Infos zum Ticketumtausch gibt es hier.

Jetzt dauert es noch 420 Tage bis wir den Ring und den Park wieder gemeinsam rocken können 🤘😕 . . . #RockAmRing #RockImPark #abgesagt #rockamring2020 #rockimpark2020 #rockamring2021 #rockimpark2021 #seeyousoon #ringrocker #rocken #rar2020 #rip2020 #dankecorona #festivals #festivalsommer #festivalabgesagt #rockamringfestival #rockamringfamilie #rockamringfeeling #rockamringfans #festivalfeeling #nürburgring swr3online, Instagram , 16.4.2020, 11:24 Uhr

DAS FEST in Karlsruhe

Die drei Festivaltage für DAS FEST in Karlsruhe waren bereits komplett ausverkauft. Auch hier folgte auf die Entscheidung der Bundesregierung am 15. April die Absage des Events. Das Festivalteam möchte mit dem kompletten Line Up das für dieses Jahr geplant war, im nächsten Jahr an den Start gehen.

Auch wenn DAS FEST 2020 nicht stattfinden kann, bleibt die Vorfreude auf das kommende Jahr ungebrochen hoch. So auch bei Johannes Strate von @revolverheld 🎸 Auch er freut sich schon heute auf DAS FEST 2021 Nahezu alle Auftritte unserer diesjährigen Künstlerinnen und Künstler der Hauptbühne konnten wir auf das kommende Jahr verschieben. Das nennen wir Solidarität! ❤️❤️❤️ dasfestkarlsruhe, Instagram , 15.4.2020, 21:13 Uhr

Wacken

Auch Wacken – das Festival mit dem vermutlich größten Kultfaktor in Deutschland – musste angesichts der aktuellen Corona-Pandemie abgesagt werden. Festival-Mitbegründer Holger Hübner sagte zu der Absage:

Wir stehen vor einer Situation, wie wir sie in 30 Jahren Wacken nicht erlebt haben, denn wir müssen schweren Herzens mitteilen, dass es in diesem Jahr leider kein Wacken Open Air Festival geben wird.

Konzertagentur FKP Scorpio sagt alle Festivals ab

Dazu zählen unter anderem das Southside Festival, das jedes Jahr in Neuhausen ob Eck stattfindet, genauso wie das Partnerfestival Hurricane in Norddeutschland. Auch die Festivals Elbjazz, Limestone, Deichbrand, Highfield und M'era Luna müssen ausfallen.

Weitere Festivalabsagen wegen Corona

Weitere Absagen gab es auch für folgende Festivals: Full Force, Melt, Splash!, Parookaville, Haldern Pop Festival und das Sea You Festival. Einige Veranstalter, wie das Sea You Festival bitten ihre Fans auch um etwas Geduld, was Informationen bezüglich der Tickets aussieht. Auch wenn die Festivalbesucher natürlich wissen möchten, was sie jetzt mit ihren Tickets tun sollen.

Die Agentur BigCityBeats gab bekannt, dass auch die Big City Beats World Club Dome Las Vegas Edition 2020 abgesagt ist. Das Event soll aber 2021 stattfinden – „größer, lauter und länger“. Abgesagt wurden auch das Bang Your Head, Rock Of Ages, sowie das Happiness Festival.

Wie die Veranstalter jeweils mit den bereits gekauften Tickets umgehen, ist bei vielen Events noch nicht im Detail geklärt. In den meisten Fällen sollen die Tickets ihre Gültigkeit für das folgende Jahr bzw. den Nachholtermin behalten. Alternativ sollen Gutscheine ausgestellt werden. Eine allgemeingültige Regelung gibt es allerdings nicht. Das entscheidet jeder Veranstalter selbst.

Live Musik trotz Festivalabsagen

Festivalabsagen in ganz Europa

Auch andere große Festivals in Europa wurden wegen der Corona-Krise bereits abgesagt, das Glastonbury Festival in England, das Montreux Jazz Festival in der Schweiz, das Roskilde Festival in Dänemark. In wieweit die geplanten Festivals wie das Lollapalooza in Berlin, das nach der aktuellen Frist vom 31. August geplant ist, stattfinden können, ist noch offen.

Die Jubiläumstour: 30 Jahre Die Fantastischen Vier

Auch die Fantastischen Vier mussten angesichts der aktuellen Lage ihre 30 Jahre Jubiläumstour absagen. Die Karten behalten ihre Gültigkeit, neue Termine für den Herbst 2020 und den Sommer 2021 sollen sobald wie möglich bekanntgegeben werden. Die Band bittet aber für genauere Informationen noch um etwas Geduld.