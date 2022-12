Und wieder ist Mariah Careys Weihnachtsklassiker die Nummer 1 in Deutschland, den USA und Großbritannien. Wir sagen euch, warum ihr Song so erfolgreich ist.

Alle Jahre wieder: Mariah Carey bricht mit ihrem Weihnachtsklassiker „All I Want For Christmas Is You” sämtliche Rekorde! In Deutschland ist sie 2022 zum zehnten Mal an der Spitze der Singlecharts. „Last Christmas” kann von so einem Erfolg nur träumen. Nur einmal haben es Wham! mit ihrem Hit auf den ersten Platz der deutschen Charts geschafft. Das war 2021 – heute, ein Jahr später, hat Mariah Carey aber wieder alle anderen hinter sich gelassen.



In den USA konnte sie sich zum vierten Mal den ersten Platz der US-Billboardcharts sichern.

Drei Gründe, warum „All I Want For Christmas Is You” so erfolgreich ist:

Die Musik

Als Mariah Careys Musikproduzent Walter Afanasieff den Song damals zum ersten Mal hörte, war ihm die Melodie viel zu einfach. Er war der Meinung, der Song klinge wie eine Gesangsübung. Als würde Mariah Carey durchgehend eine chromatische Tonleiter rauf- und runtersingen. Heute ist klar: Diese einfache Melodie ist einer der Gründe dafür, warum der Song so schnell im Kopf bleibt.

Was den Song außerdem von vielen anderen Weihnachtsliedern unterscheidet, ist sein Tempo. Nach einem kurzen und besinnlichen Intro, nimmt der Song Fahrt auf und bleibt bis zum Ende ein eher schneller Weihnachtssong. Das unterscheidet ihn in seiner Anmutung von anderen Weihnachtsklassikern wie „Last Christmas”, „Silent Night” oder „White Christmas”.

Der Text

Während die meisten Weihnachtslieder von hellen Lichtern in den Straßen, knisterndem Kaminfeuer und bunten Geschenken unter dem Tannenbaum erzählen, macht Mariah Carey genau das Gegenteil. In ihrem Song singt sie, dass ihr all das Materielle an Weihnachten nicht wichtig ist.

„I don’t want a lot for Christmas, there is just one thing I need. I don’t care about the presents underneath the Christmas tree […] All I want for Christmas is you.”

Sie braucht keine Geschenke unterm Baum, sondern wünscht sich nur eines zu Weihnachten: Ihre große Liebe.

Die Streamingdienste

Verantwortlich für den großen Charterfolg sind auch die Streamingdienste. Ein Blick auf die amerikanischen Billboard-Charts zeigt, welche Auswirkungen das Streaming auf die Chartplatzierungen von „All I Want For Christmas Is You” hatte. Seit 2012 beziehen die Billboardcharts die Zahlen von Musikstreamingdiensten in ihre Berechnungen ein. Seitdem stieg der Song jährlich immer weiter in den Charts auf.