Xavier Naidoo sorgte in letzter Zeit vor allem mit Verschwörungstheorien für Aufmerksamkeit. Jetzt hatte der Sänger offenbar einen Sinneswandel – und entschuldigt sich.

„ Servus, ihr Lieben. Ich melde mich heute bei euch, weil ich zu etwas Stellung beziehen möchte. “ Drei Minuten und vierzehn Sekunden geht das Video, das Xavier Naidoo am Dienstag auf seinem Youtube-Channel veröffentlicht hat. Darin sieht man ihn – ohne die sonst so markante Sonnenbrille – auf einem Sofa sitzend. Er wirkt deutlich klarer als in vergangenen Videos.

Entschuldigungsvideo von Xavier Naidoo

Das Video trägt den Titel #OneLove:

Naidoo sei bewusst geworden, wie wichtig es sei, sich selbst zu reflektieren. Er habe erkannt, auf welchen Irrwegen er sich teilweise befunden habe und dass er in den letzten Jahren viele Fehler gemacht habe.

Mir wurde bewusst, dass ich meine Familie, meine Freunde, meine Fans, Menschen, die mich verteidigt haben, aber auch andere Menschen mit verstörenden Äußerungen irritiert und provoziert habe, für die ich mich entschuldigen möchte.

Er habe sich verrannt, Theorien, Sichtweisen und teilweise Gruppierungen geöffnet, „ von denen ich mich ohne Wenn und Aber distanziere und lossage “.

Es sei ihm deshalb wichtig zu sagen, dass er sich von allen Extremen distanziere – „ insbesondere und vor allem auch von rechten und verschwörerischen Gruppen “.

Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich heute bereue.

Ukraine-Krieg als Auslöser für Sinneswandel?

Die Ereignisse der vergangenen Wochen hätten ihn „ bestürzt und aufgerüttelt “, sagt Naidoo im Video. Gemeint ist der Krieg in der Ukraine. Denn: Die Frau des Sängers kommt aus dem Land. Die Familie lebe noch dort und auch er sei öfter in der Ukraine. „ Und aus diesem wunderschönen Land musste ich jetzt Familie und Freunde rausholen, weil dort Angst und Schrecken herrscht .“

Das unfassbare Leid dieser Menschen, die schreckliche Dinge erleben müssen und wirklich alles verloren haben, hat mich tief bewegt.

Vorwürfe gegen Xavier Naidoo: Nähe zu Verschwörungstheorien

Xavier Naidoo wurde in den vergangenen Jahren immer wieder Nähe zu Rassismus und rechtsextremen Verschwörungserzählungen vorgeworfen. Er trat mit sogenannten Reichsbürgern auf und machte umstrittene Äußerungen zur Corona-Pandemie. Der Sänger wehrt sich jedoch gegen diese Kritik. Im Dezember 2021 urteilte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, dass ihn eine Vortragsrednerin als Antisemiten bezeichnen durfte.

Nach Naidoos Entschuldigungsvideo bleiben noch viele Fragen offen, meint auch SWR3-Musikredakteur Dirk Scherer:

Nachrichten 20.4.2022 Xavier Naidoo – viele Fragen bleiben offen Dauer 0:37 min

Ende Februar hat er seine Open-Air-Tour wegen der weiter andauernden Pandemie und der damit verbundenen Planungsunsicherheit abgesagt. Es gibt noch keine neuen Termine.