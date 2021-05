Wie einst Freddie Mercury wirbelt ein neues Gesicht durch die Musikszene. Adam Lambert mischt mit seiner CD „For Your Entertainment“ die Karten neu. Ausgeteilt werden 18 mal Pop-Rock mit viel Pomp und Glamour.

Die schier unfassbare Nähe zu Queen zeigt sich einmal im dramatischen Song „Soaked“. Schon allein die ersten vier Startersongs vermögen voll zu punkten. Das knallige „Music Again“ und natürlich die Überballade „Whataya Want From Me“, keine Frage. Unter den 18 Songs (sorry, kein Tippfehler), befinden sich zehn absolute Knaller, wie „Sleepwalker“ oder das traumhaft schöne „A Loaded Smile“, wie sich spätestens beim zweiten Durchgang zeigt.

Wieder mal Nachwuchs aus ‚American Idol’

Die amerikanische Variante zu DSDS rückt hin und wieder Supertalente ins Rampenlicht, so geschehen mit Chris Daughtry und Elliott Yamin. Jetzt bekommen wir es mit Adam Lambert zu tun. Dieser liefert mächtig erfrischenden, unkomplizierten Pop mit rockiger Attitüde. Um eins klarzustellen, er will weiß Gott kein simpler Queen-Nachahmer sein. Und das muss er auch nicht, denn er besitzt genug eigenes Potenzial, wie „For Your Entertainment“ hinlänglich beweist. Ein Glücksfall!