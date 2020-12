Avril Lavigne war der Abräumer des letzten Jahres, ihr Debüt-Album „Let Go“ hat sich weltweit mehr als 11 Millionen mal verkauft – klar, dass da ganz flugs eine DVD nachgeschoben wird, die folgerichtig auch sofort in die Charts geht. Und genauso professionell, wie man Produktionen rund um Avril Lavigne gewohnt ist, ist auch die DVD: Hübsche graphische Ideen, schnelle Schnitte, klare Bilder, die Konzertatmosphäre des Konzerts in Buffalo/N.Y. transportiert sich eins zu eins auf den Bildschirm. Selbiges tut auch der Gesang von Frau Lavigne. Und damit kommen wir zum großen Unterschied zwischen „Live-Konzert“ und „Konzert auf DVD“: Nun ist es ja so, dass gutes Licht, eine schöne Bühne, das ganze Drumrum bei einem Livekonzert gerne über stimmliche Unsicherheiten hinweg täuscht, vor dem Bildschirm ist das aber nicht so. Mit anderen Worten: Avril klingt von CD (im Studio aufgenommen) dann doch deutlich besser, als auf DVD (live aufgenommen). Und es soll bloß keiner kommen und irgendwas davon erzählen, dass die 18jährige Kanadierin ja vor so vielen Menschen auch ein bisschen aufgeregt... und überhaupt – Quatsch. Avril ist auf der Bühne so cool, dass man sich schon fast Sorgen um die Seele dieser jungen Frau macht – so sie denn eine hat. Das alles nimmt einem dann auch ein bisschen Freude an der DVD. Avril steht auf der Bühne, singt – mal mit, mal ohne Gitarre – vor sich hin – mal besser, mal schlechter (bei „I’m with you“ katastrophal, bis auf den Teil, bei dem das Publikum singt ) – ansonsten passiert aber nicht viel. Genau genommen nichts.

Umfangreiches DVD-Bonusmaterial + Audio-CD

Und weil auf der Bühne nichts passiert, haben die Produzenten der DVD das eine oder andere Videogimmick eingebaut (Standbilder, Slow Motion etc.), was optisch auch prima kommt. Für Freunde der komödiantischen Unterhaltung sei besonders der Cut von „Complicated“ empfohlen, bei dem Avril zwei, nun, sagen wir mal - eher wenig talentierte Zuschauer auf die Bühne holt. Bin mir aber nicht sicher, ob das tatsächlich mit dem Hintergrund einer komödiantischen Einlage passiert ist. Egal. Was auf der DVD mehr Spaß macht, ist das umfangreiche Bonusmaterial, unter anderem mit Behind-the-scenes-Bildern, Outtakes, fünf Videoclips, eine Fotogalerie und zusätzlich noch eine Bonus-Audio-CD mit 6 bisher unveröffentlichten Songs. Natürlich wird die DVD dennoch ihren Weg unter den Weihnachtsbaum der Zahnspangenfraktion finden – und mal ehrlich: Immer noch besser, als - sagen wir mal - die Overground-CD. Gut macht das die Sache aber noch lange nicht. Ach, kleiner Tipp noch für die Kollegen von der Tontechnik: Man kann auch Live-Konzerte durchaus nachbearbeiten. Ist manchmal hilfreich.