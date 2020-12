Frech, wild und fröhlich rockt Avril Lavigne auf „The Best Damn Thing“. Doch gerade die Showstopper, die drei Balladen, sind die musikalischen Highlights der neuen CD.

Avril Lavigne beherzigte einen abgewandelten Spruch des Alt-Bundestrainers Sepp Herberger: „Die nächste Platte ist immer die schwerste”. Um sich ohne störende Zwischentöne ganz auf die Produktion konzentrieren zu können, verzichtete sie bei ihrem dritten Album auf die Beratung von Seiten der Plattenfirma. „Ich hatte keinen A&R-Manager, denn ich wusste schon vorher genau, wie es klingen sollte.“ Lavignes Ideen, die sie wieder mit Produzent Butch Walker (er war auch bei der letzten CD „Under My Skin“ dabei) verwirklicht, gehen Richtung fröhlichem Power-Pop und punkigen Sounds. Die CD „The Best Damn Thing“ beginnt mit viel Tempo, die erste Single „Girlfriend“, als Bonus auch in einer deutschen Version enthalten, und das selbstbewusste „I Can Do Better“ rocken gut ab. Nach dem ebenfalls mächtigen Titelstück folgt mit „When You’re Gone“ die erste Ballade, eine Rock-Hymne mit starkem Refrain und allen Zutaten, die einen Hit ausmachen. Da sich die meisten Uptempo-Nummern sehr ähnlich sind, stechen die wenigen ruhigen Songs auf der CD heraus: bei der schönen Piano-Nummer „Innocence“ hat Avrils früherer Bandkollege Evan Taubenfeld mitgeschrieben. „Evan ist einer meiner engsten Freunde, er ist seit dem ersten Tag meiner Karriere dabei“ erzählt die seit Juni 2006 mit Deryck Whibley (Sum 41) verheiratete Kanadierin.Mit dem hymnischen „Keep Holding On“ als letzten Titel der CD belohnt Avril Lavigne ihre Fans mit einer weiteren schönen Ballade.