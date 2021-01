Die Zukunft von Biffy Clyro ist groß – da sind sich Musik-Experten einig. Die Rockband hat schwere Zeiten hinter sich. Drummer Ben Johnston hatte ein massives Alkohol-Problem, die Aufnahmen für das neue Album standen lange auf der Kippe. Dank der Bandkollegen hat Ben den Kampf gegen den Alkohol gewonnen und „Opposites“ ist ein Meisterwerk geworden.

Simon Neil WMG

Biffy Clyro stand vor Aufnahme-Beginn von „Opposites“ vor einer Zerreißprobe. Auf der einen Seite waren die Bandmitglieder ausgebrannt vom andauernden Touren, auf der anderen Seite beflügelt von den Erfolgen der vergangenen Jahre – die Live-CD/DVD „Revolutions / Live At Wembley“ belegt das eindrucksvoll.

Der Frontmann, Gitarrist und Songschreiber Simon Neil hatte für die neue Produktion über 40 Songs vorbereitet und einen hohen Anspruch an das neue Werk: „Musik ist heute so unglaublich austauschbar und belanglos geworden. Ich will, dass unsere Musik die Hörer in ihrem Leben begleitet, etwas, was sie auch noch in der Zukunft anhören und nicht nach einer Woche schon wieder vergessen haben.“

Düstere Momente

Biffy Clyro 2013 Frank Maddock

Aber: Drummer Ben Johnston war wegen wiederholter Alkoholexzesse zuerst nicht einsatzfähig. Erst ein striktes Trinkverbot rettete ihn und bewahrte die Band vor dem Aus. In den Texten von „The Fog“ oder „Biblical“, einem der schönsten Songs auf der Doppel-CD, lässt Simon Neil die Fans teilhaben an den düsteren Momenten der vergangenen Monate.

Doch trotz aller Probleme haben die Schotten nichts von ihrer Kraft eingebüßt, wie schon die rockenden Album-Vorboten „Stingin‘ Belle“ und „Black Chandelier“ beweisen.

Unwiderstehliche Rock-Hymnen

Wie derzeit kaum eine andere Band versteht es Biffy Clyro, krachende Gitarren mit hochmelodischen Songstrukturen zusammenzubringen. Was sich bei „God & Satan“ und „Many Of Horror“ abzeichnete, setzt sich mit „Biblical“ oder dem Titelstück „Opposites“ fort. Der Frontmann, Sänger und Gitarrist Simon Neil schreibt Stadion-Hymnen mit Gänsehaut-Garantie am Stück.

Und für musikalische Abwechslung hat Neil in Zusammenarbeit mit Soundtrack-Komponist Clint Mansell ebenfalls gesorgt. Blitzen bei „Spanish Radio“ die Mariachi-Trompeten auf, kommen bei „Stingin‘ Belle“ nach einem Gitarren-Gewitter plötzlich schottische Dudelsäcke zum Einsatz. Ein Album wie aus einem Guss und schon jetzt ein Favorit auf die CD des Jahres 2013.