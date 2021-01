Bryan Adams besitzt eine treue Fangemeinde, weil er live mit seinem ehrlichen Mainstream-Rock jede Halle zum Beben bringen kann. Dazu reicht allein schon der Klassiker „Summer Of 69“ aus. Der Kanadier hat in den letzten Jahren mit Ausnahme der CD „Room Service“ nicht viel neues Material veröffentlicht, sondern in seinen Shows mit einem Best Of Repertoire begeistert. Für die Doppel-CD „Anthology“ griff Adams in die Schublade und vollendete mit „So Far So Good“ (das war der Titel einer älteren Best Of) einen Song, den er bereits 1993 aufgenommen hatte. Die aktuelle Zusammenstellung bündelt alle Hits und präsentiert auch Bryans Duette mit Tina Turner, Bonnie Raitt oder Mel C. Ebenfalls dabei: eine Live-Version von „18 Til I Die“, aufgenommen bei einem Konzert in Lissabon. Diese Show gibt es komplett auf DVD („Bryan Adams Live In Lisbon“), ist aber nur absoluten Fans zu empfehlen. Das Set ist gut gespielt, inhaltlich also völlig in Ordnung, aber Licht und Ton wirken eher semi-professionell. Das Bild ist zu dunkel und etwas grobkörnig, der Sound lediglich mittelmäßig.

Bryan Adams: „Anthology“ Interpret musicbrainz://4dbf5678-7a31-406a-abbe-232f8ac2cd63 Label: Universal Titelliste: CD1 Remember Lonely Nights Straight From The Heart Cuts Like A Knife This Time Run To You Somebody Heaven Summer Of '69 One Night Love Affair It's Only Love Heat Of The Night Hearts On Fire (Everything I Do) I Do It For You Can't Stop This Thing We Started There Will Never Be Another Tonight Thought I'd Died And Gone To Heaven CD2 Please Forgive Me All For Love feat. Sting & Rod Stewart Have You Ever Really Loved A Woman? Rock Steady (Live) Feat. Bonnie Raitt The Only Thing That Looks Good On Me Is You Let's Make A Night To Remember Star Back To You (Live) I'm Ready (Live) On A Day Like Today When You're Gone Feat. Melanie C. Cloud Number Nine (Chicane Mix) The Best Of Me (Live) Here I Am Open Road 18 'Till I Die (Live) So Far So Good I'm Not The Man You Think I Am