„Ich möchte das für die Menschen tun, was Bing Crosby für mich gemacht hat: Ein Weihnachtsalbum aufnehmen, mit dem die Kids aufwachsen können.“ Könnte klappen. Michael Bublé hat eigentlich alle wichtigen Weihnachtsklassiker neu aufgenommen mit Orchester und vor allem seiner butterweichen Stimme.

Frank Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole und natürlich der große Bing Crosby. Sie alle stehen für die klassischen Weihnachtslieder wie „White Christmas“, „Have Yourself A Merry Little Christmas“ oder „Winter Wonderland“. Michael Bublé nimmt seine Lieblingslieder von diesen und jüngeren Künstlern wie Maria Carey und nimmt sie in seinem typischen warmen Swing-Sound auf.

Das Album von Bublé über die Weihnachtstage zu spielen macht eigentlich alle glücklich. Die Mädels finden ihn süß, die Jungs finden ihn heimlich eigentlich cool und die Eltern hören einfach schöne Weihnachtslieder. Songs, die eine gute Balance halten zwischen Kitsch und Klassik. Weihnachten kann kommen.