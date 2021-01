50 Songs auf zwei CDs – das ist das neue Best-of-Album, oder wie die Ärzte sagen: „Bäst of“, der selbst ernannten „besten Band der Welt“. Und die Compilation begeistert tatsächlich!

Die Neue der besten Band der Welt (wie sich die Ärzte einmal tauften) bietet hinlänglich bekanntes Liedgut, eine Kollektion der Singles seit 1993, plus der unbekannteren B-Seiten auf einer zweiten CD. Dabei macht das Wiederhören richtig Laune: „Schrei nach Liebe“, „Mach die Augen zu“, Männer sind Schweine“ – alles ist vertreten, in akribisch chronologischer Reihenfolge, bis hin zum jüngsten Hit „Unrockbar“. Das Booklet bietet schönes Fotomaterial und Detailinformationen zu jeder Single inklusive Coverabbildung. Das Artwork, wieder mal vom Feinsten, lässt das Sammlerherz höher schlagen. „Ba ba ba… ba ba ba… drei-Tage-Bart“, bei solchen melodiebetonten Punkrocksongs denken wir etwas wehmütig an die goldenen 90er Jahre zurück. Auch überraschen die mittlerweile so beliebten Country-Klänge (BossHoss, Texas Lightning) auf „Goldenes Handwerk“, hier bereits 1998 verwendet.

Garantiert abwechslungsreich

Hosen runter! Runter mit den Spendierhosen, Unsichtbarer! – die Ärzte im Waschsalon Langweilig wird uns beim Durchhören nie, erst recht nicht beim Lesen der Anmerkungen von Bela B., Farin und anderen aus der Ärzte-Familie. Wir erfahren die wahren Facts, wie Bela die Urversion von „Manchmal haben Frauen“ auf der Westerngitarre vorspielt und Farin Gänsehaut bekommt, gleich einem Nostalgiespaziergang in Wort und Ton. Aber nun zu den Schmankerln der 50, in Worten, fünfzig Songs. Diese finden sich bei den B-Seiten, oder sagen wir besser Bonus-Tracks. Vielleicht die fulminante Frank-Zappa-Nummer „Stick It Out“ oder der Song „Regierung“, der bei Live-Auftritten richtig abgefeiert wird. Etwas Ska-Feeling in „Warrumska“ oder etwas Schunkeln zum „Sauf“-Lied, wohl die Antwort auf den „Bommerlunder“-Song der Toten Hosen. Gleich darauf die klavierbetonte (!) Nummer „Lächeln“. Für jeden scheint etwas dabei zu sein. Das Rezept heißt schlicht (Punk-) Rockmusik satt. Und in den Texten erfahren wir etwas über die wunderbare Welt des Farin Urlaub, wo immer etwas los ist. Nicht nur eingeschworene Ärzte-Fans kommen hier drei Stunden hörbar auf ihre Kosten. Da stimmen wir doch gleich mit den Jungs in den „Danke“-Song ein.