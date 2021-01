Coole Party mit den Toten Hosen: 2004 waren sie als Headliner bei dem Festival Rock am Ring dabei. Das Konzert mit jede Menge Bonus-Material gibt es jetzt gesammelt auf DVD.

Schon vor dem eigentlichen Auftritt bei „Rock am Ring“ hatten die Hosen viel Spaß. Am Abend vorher organisierte die Düsseldorfer Punkband einen Geheim-Gig und spielte vom LKW herunter auf dem Parkplatz des Festival-Geländes ein begeisterndes Set (Ausschnitte daraus sind beim Bonusmaterial der DVD zu finden). Manche der Fans haben's zwar nicht gerafft und freuten sich über die geile „Tote Hosen Coverband“. Campino und Kollegen legten sich da so ins Zeug, dass der Hosen-Frontmann leichte Stimmprobleme für den eigentlichen Auftritt bekam. Am Sonntag rockte die Truppe die Massen mit ihren Hits „Hier kommt Alex“, „Wünsch Dir was“ oder „Zehn kleine Jägermeister“. Wie gehabt im Programm: der Clash-Klassiker „Should I Stay Or Should I Go“ und die Hosen-Sommerausgabe von „Azzuro“. Von Blur integrieren sie eine treibende Version von „Song 2“ ins Programm und beim gerade aufgewärmten 80er Jahre Klassiker „Mad World“ drücken sie ebenfalls mächtig auf das Tempo. Die Fans sind begeistert vom Hosen-Set, hüpfen, tanzen und grölen ausgelassen mit.

Sehr cool: Backstage-Impressionen und Geheim-Gig

Die DVD „Die Toten Hosen live am Ring 2004“ fängt die Party mit Campinos launigen Moderationen und Seitenhieben („Bayern“) hautnah ein. Bei der technischen Überarbeitung spielten schräge Töne keine Rolle, die wurden ganz bewusst nicht nachträglich geschönt. Die Bildregie allerdings überließen die Punkhelden mit Paul Shyvers (Red Hot Chili Peppers, Coldplay) einem Profi. Er und sein Team fingen die Atmosphäre klasse ein, wechselten permanent zwischen Nahaufnahmen oder Totalen und passten die Bildschnitte dem Songtempo an. Das Bonus-Material auf der DVD ist mit circa 27 Minuten nicht gerade üppig, aber sehr witzig geraten. Der leider zu kurze Ausschnitt vom Geheim-Gig und die Backstage-Impressionen nach der Show lohnen dabei am meisten.