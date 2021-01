Punkrock unplugged? Klingt absurd - Die Toten Hosen beweisen mit ihrem ungewöhnlichen Auftritt im Wiener Burgtheater aber, dass das nicht unbedingt unvereinbare Gegensätze sind.

Sie sind mittlerweile eine Institution in der deutschen Musikszene: die Toten Hosen aus Düsseldorf. Nach den Fantastischen 4 und Grönemeyer wurden auch sie von MTV zu einer „Unplugged“-Session eingeladen. Bei der Suche nach einer Location fiel die Wahl auf das ehrwürdige Wiener Burgtheater, das den Hosen von einem Auftritt mit Gerhard Polt schon bestens bekannt war. Nun ist es aber keineswegs so, dass die Rock-Mini-Epen in Ehrfurcht vor der Kulisse erstarren. Sie legen gleich richtig los mit „Hey Ho, Let’s Go“, einer Hommage an die großen Vorbilder Ramones. Dann wird das Erinnerungsalbum aufgeschlagen. Angefangen hat doch alles, vor mehr als 20 Jahren, mit der „Opel-Gang“. Das Ganze präsentiert mit Akustikgitarren satt.

Interessante Cover-Versionen

Die konzertanten Töne liefern zwei zusätzliche Musiker, Raphael am Cello und Esther am Piano. Campino ist gut bei Stimme und die Hits lassen auch nicht lange auf sich warten. „Hier kommt Alex“, „Wünsch Dir was“, „Pushed Again“ und natürlich „Alles aus Liebe“. Die Songs haben beim zweiten Hören etwas Filigranes, das ursprünglich Rockige schimmert aber immer mit durch und lässt die Explosivität dieser Band erahnen. Sehr schön zu beobachten bei einer weiteren Cover-Version, dem ska-orientierten „Guns Of Brixton“, im Original von The Clash.

Campino zu Gast im SWR3-Studio

Ein glänzend aufgelegter Campino trifft auf SWR3-Moderator Kristian Thees. Er erzählt offen über die Ungewöhnlichkeit der Aufnahmen, auch über die exzellenten Qualitäten ihrer Mitmusiker, besonders die von Pianistin Esther Kim, die sie in einer Düsseldorfer Bar entdeckten. Die fast klassisch zu nennende Aufmachung des CD-Covers lässt vermuten, dass die Band eine ernsthafte „erwachsene“ Arbeit abliefert. Campino betont, dass MTV nach einem strengen Reglement verfährt, wobei auch die Location, das Burgtheater, abgenommen werden muss. Eine weitere Regel besagt, mindestens eine Coverversion, mindestens ein neuer Song. Und die Hauptsache: die Musiker spielen ausnahmslos im Sitzen (was die Showeffekte hintenan stellt und die Musik in den Vordergrund rückt). Dies, so Campino, war wohl das Schwierigste für alle Beteiligten. Cello und Klavier sind nichts Ungewöhnliches, haben schon öfters Verwendung bei Songs der Toten Hosen gefunden, kommen aber erst hier richtig zum Tragen. In naher Zukunft will die Band sich eine Auszeit von ein, zwei Jahren gönnen, und Campino kann sich endlich mehr um seinen 20-monatigen Sohn Lenny kümmern.

Punkrock – einmal ganz anders

Wer die Toten Hosen nur laut und rockend mag, der sollte lieber gleich mit einer „Best Of“ vorlieb nehmen. Allen anderen sei „Nur zu Besuch“ wärmstens empfohlen. Wir lernen die bekannten Songs von einer neuen Seite kennen und schätzen. 'Alles aus Liebe' zum Beispiel, hört sich an wie ein Skiffle- oder Folksong, im positiven Sinne. „Pushed Again“ gewinnt durch den Celloeinsatz ein ganz neue Dimension. Besonders charakteristisch für den Abend: „Freunde“, der die Harmonie der Band und ihrer Musik widerspiegelt. Wir erleben das Beste aus 2 Abenden im Burgtheater, niemals ganz perfekt, aber das war wohl auch nicht beabsichtigt, und würde, mal ehrlich, der Session viel von ihrem Charme nehmen. Dafür gibt es Spielfreude pur wie etwa in „Eisgekühlter Bommerlunder“, hier im Samba-Rhythmus. Dazu Campino lakonisch: „Man darf nicht alles aus der Vergangenheit zu ernst nehmen, muss auch schon mal über sich selbst lachen können“. Wo er Recht hat...