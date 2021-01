Die Foo Fighters beweisen auf ihrem neuen Doppelalbum „In Your Honor“, wie vielseitig sie wirklich sind.

Es gibt so Momente im Leben, da hat man plötzlich das Gefühl, die ganzen guten Grunge-Bands von früher hätten einen einfach im Stich gelassen. Und dann plötzlich winkt von ganz weit hinten Dave Grohl, Ex-Nirvana-Schlagzeuger und seit zehn Jahren Frontman der Band Foo Fighters. Zum Bandjubiläum haben die Foo Fighters ihr Doppelalbum „In Your Honor“ herausgebracht. Ein Album, das ihren Freunden, Familien und Fans gewidmet ist, die den Foo Fighters in den vergangenen zehn Jahren treu geblieben sind. Das Geheimnis des Albums: Durch die klare Aufteilung in Rock- und Akustik-Scheibe musste gar nicht erst lange über Kompromisse gestritten werden. Heißt: Die Akustik-CD ist das sanfteste, was die Foo Fighters je gemacht haben und das Gegenstück so wütend und aggressiv wie nie zuvor – ohne dabei dem Foo Fighter-Stil untreu zu werden. So geht's auch gleich krachend mit dem ersten Song „In Your Honor“ los, eine richtige Rockhymne. Mit dem extrem ohrwurmlastigen „The Last Song“ übertreffen sich die Foo Fighters selbst, dicht gefolgt von „Free Me“. Auch bei „The Deepest Blues Are Black“ schreit sich Dave Grohl schließlich doch noch die Seele aus dem Leib. Einen scheppernden Abschluss des Rock-Spektakels liefern die Foo Fighters mit „End Over End“.

Das Beste an dem Doppelalbum sind die Akustiksongs

Das ist aber noch lange nicht alles. Denn das Beste kommt eigentlich erst auf CD Nummer 2: die Akustiksongs. So haben wir die Foo Fighters noch nie gehört. Ganz zaghaft, fast ein bisschen schüchtern schleicht sich gleich der erste Titel „Still“ an, wie ein Intro für die dann folgende Akustikshow. Und schon nach wenigen Minuten, spätestens aber beim fünften Song des Albums, „Friend Of A Friend“, fühlt man sich an das Kult-Unplugged-Album erinnert: Nirvana unplugged in New York. Allerdings klingt Dave Grohl nicht halb so verzweifelt wie damals Kurt Cobain – man hat seine Stimme nur bisher nie so intensiv wahrgenommen. Eine unglaublich schöne Nummer ist auch „Over And Out“ mit einem Percussion-Set, das direkt in den Bauch geht. Bei „Virgina Moon“ knistert's sogar ein bisschen: Dave Grohl singt im Duett mit Norah Jones. Bei dem Finale „Razor“ durfte Josh Homme, Frontman der Band Queens Of The Stone Age, dramatisch die Gitarre zupfen. Auch Dave Grohl hat sich in den vergangenen Jahren oft als Gast-Musiker bei diversen Produktionen betätigt: unter anderem bei den Queens Of The Stone Age, Nine Inch Nails, bei Garbage, und Puff Daddy. Aber in diesem Jahr war zum Glück Zeit für ein neues Foo Fighters-Album. Und ich finde, Dave Grohl hat absolut recht, wenn er sagt: „Wenn in 20 Jahren ein Kind seinen Dad fragt: 'Kennst du die Foo Fighters? Welches Album sollte ich mir anhören?' Dann soll er antworten: 'In Your Honor'.“