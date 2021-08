auf Facebook teilen

…Das antwortet Arlissa, wenn sie gefragt wird, was sie schon immer mal sagen wollte. Schön. Was die 20-Jährige noch drauf hat: Songs schreiben und Singen. „Sticks and Stones“ heißt ihre Single. Ach ja, Arlissa küsst übrigens auch beim ersten Date.