Body Count feat. Ice-T bei Rock am Ring 2015

Das Alternatent hat am späten Abend am Freitag nochmal so richtig gebebt. Der Grund: Ice Motherfucking T, Bitch! Seit 1989 ist der US-Rapper Ice-T mit seiner Band Body Count aktiv. Hip-Hop trifft Heavy Metal und sorgt dafür, dass die Fans vor der Stage die Jungs bis zum letzten Ton abfeierten.