Cassandra Steen war bei Kristian Thees im Club zu Gast und hat ihr neues Album „Mir So Nah“ vorgestellt. All ihre Songtexte schreibt die Sängerin erst in ihrer Muttersprache Englisch und übersetzt sie dann ins Deutsche. Bilder vom Besuch gibt's hier.