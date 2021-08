Jess Glynne beim SWR3 New Pop Festival 2016

Jess Glynne hat mit ihren roten Zöpfen, dem ansteckenden, lauten Lachen und ihrer unglaublichen Stimme das SWR3 New Pop Festival 2016 eröffnet. Jess ist das Pop-Phänomen in Großbritannien und war die erste auf der Bühne in Baden-Baden.