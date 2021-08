auf Facebook teilen

Wenn Rise Against auf die Bühne kommen, bleibt wirklich kein Auge trocken. Das letzte Mal als die Jungs aus Chicago am Ring gespielt haben, lag es 2010 am heftigen Regen am Nürburgring. 2015 in Mendig war es die fette Performance auf der Vulcano Stage!