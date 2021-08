auf Facebook teilen

Robbie sagt seinen Konkurrenten den Kampf an. „Take The Crown“ dürfte die letzte Chance für den Titelverteidiger sein, den Zahn der Zeit aufzuhalten. Am 22., 23. und 24. November gibt er drei Konzerte in London – alle waren in kürzester Zeit ausverkauft.