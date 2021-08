auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Whatsapp teilen

auf E-Mail teilen

„Hit me baby one more time“. Nach dem ersten Hit kam es dicke: Scheidungen, Drogenprobleme und Entmündigung. Am 2. Dezember 2011 feierte Britney Spears ihren 30. Geburtstag. Hier sind die Ups und Downs ihrer Karriere....