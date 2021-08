The BossHoss live in Heidenheim

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Whatsapp teilen

auf E-Mail teilen

Was für ein Hammer-Konzert in Heidenheim an der Brenz. The BossHoss haben den Rathausplatz auf ihrer Truckbühne gerockt und Sascha Vollmer, alias „Hoss Power“, beim Heimspiel in seinem Geburtsort abgefeiert.